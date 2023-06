Haftanın son On Numara çekilişi bugün düzenlendi. On Numara'da kazandıran numaralar araştırılıyor. On Numara çekiliş sonuçları için gözler Milli Piyango İdaresi internet sitesine çevrildi. İşte, 16 Haziran 2023 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası...

16 HAZİRAN 2023 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 2 - 4 - 12 - 15 - 19 - 22 - 24 - 29 - 34 - 36 - 40 - 43 - 44 - 52 - 56 - 60 - 62 - 73 - 75 - 76 - 77 - 79

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.