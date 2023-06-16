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On Numara sonuçları açıklandı! 16 Haziran 2023 On numara sonuçları sorgulama ekranı!

On Numara çekilişi heyecanı bugün devam etti. Sisal Şans tarafından noter huzurunda Pazartesi ile Cuma günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenen On Numara çekilişi sonuçları 20.00'de açıklandı. İşte, 16 Haziran 2023 Cuma On Numara sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 16.06.2023 - 20:13 | Güncelleme: ABONE OL
On Numara çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! 16 Haziran 2023 On numara sonuçları sorgulama ekranı! Tıkla, öğren
HABERTURK.COM

Haftanın son On Numara çekilişi bugün düzenlendi. On Numara'da kazandıran numaralar araştırılıyor. On Numara çekiliş sonuçları için gözler Milli Piyango İdaresi internet sitesine çevrildi. İşte, 16 Haziran 2023 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası...

16 HAZİRAN 2023 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 2 - 4 - 12 - 15 - 19 - 22 - 24 - 29 - 34 - 36 - 40 - 43 - 44 - 52 - 56 - 60 - 62 - 73 - 75 - 76 - 77 - 79

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal!

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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