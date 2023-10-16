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        Haberler Yaşam On Numara On Numara çekildi! İşte 16 Ekim 2023 Pazartesi On Numara sonuçları ve sonuç sorgulama sayfası

        On Numara çekildi! İşte 16 Ekim On Numara sonuçları

        Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere çekilen On Numara'da ilk sonuçlar açıklandı. Saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle beraber hem büyük ödül hem de kazandıran sayılar belirlendi. İşte, 16 Ekim Pazartesi 2023 On Numara sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 20:11 Güncelleme: 16.10.2023 - 20:11
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        16 Ekim On Numara sonuçları
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        Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri çekilen On Numara'nın haftalık ilk çekilişi gerçekleşti. Çekiliş, noter huzurunda ve canlı yayında yapıldı. İşte, 16 Ekim Pazartesi 2023 On Numara sonuçları...

        16 EKİM 20236 PAZARTESİ ON NUMARA SONUÇLARI

        2-4-6-11-13-14-16-25-30-33-35-39-41-43-45-47-56-57-61-71-77-78

        Büyük ödül: 364.221,40 TL

        ON NUMARA SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

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        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal!

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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