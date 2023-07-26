Omzundaki kedisi ile İstanbul'u karış karış gezdi
Omzunda kedisi Slyvia'yı gezdiren Eskişehirli Mustafa Rahmi Erçetin, İstanbul'un tarihi mekan ve sokaklarını evcil hayvanı ile gezerken turistlerin ilgi odağı oldu
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Eskişehir’de yaşayan Mustafa Rahmi Erçetin, 9 yıldır omzunda taşıdığı kedisi Slyvia ile İstanbul gezisine çıktı.
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Sevimli hayvanı ile boğaza karşı çay içen Erçetin, mega kentin tarihi mekan ve sokaklarında dolaştı.
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Kız Kulesi, Ayasofya Camii, Sultan Ahmet Cami, Galata Kulesi ve Taksim Meydanı’nı boynunda kedisi ile dolaşan Mustafa Rahmi Erçetin yoğun ilgiyle karşılaştı.
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Yerli ve yabancı turistler Slyvia’yı sevdikten sonra, sevimli hayvan ile fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.
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