'Omuz atma' kavgasında başını asfalta çarptı!

DHA

Adana'da sokakta yürürken çarpıştığı Ali Y. (24) ve arkadaşı Akın E. (25) tarafından darbedilen Şakir Arım (41) başını asfalta çarparak hayatını kaybetti. Yakalanan şüpheliler tutuklandı. DHA'nın haberine göre olay, 26 Temmuz'da saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Şakir Arım ile Mithat Arım (42), ağabeyleri Cahit Arım´ın (45) evinde yemek yedikten sonra kıraathaneye gitmek için dışarı çıktı.

BAŞINI ASFALTA ÇARPTI Arım kardeşler sokakta yürürken Şakir Arım, karşılarından gelen Ali Y. ile çarpıştı. Telefonu yere düşen Ali Y.'nin, "Bana nasıl omuz atarsın" demesi üzerine tartışma çıktı. Sokaktaki sesleri duyan Ali Y.'nin arkadaşları Akın E. ile Kerem Y.'nin (27) de gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Ali Y. ile Akın E.'nin darbettiği Şakir Arım, düşerek başını asfalta çarptı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Şakir Arım ise ağabeyleri tarafından Balcalı Hastanesi'ne götürüldü.

'OMUZ ATTI, UYARDIM' Hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Arım, 24 Ağustos'ta doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüpheliler, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ali Yalçın, ifadesinde, "Bana omuz attı, ben de uyardım. Sonra küfrettiler ve kavga çıktı. O sırada yere düşüp, kafasını çarptı. Bilinçli yapmadık" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Y. ile Akın E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Kerem Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.