Omurilik sinirleri zedelenmişti! Türkiye'de yürüdü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşayan 65 yaşındaki Subhan Hasanov, belinde başlayan şiddetli ağrılar nedeniyle yürüyememeye başladı. Bakü'de yapılan tetkiklerde Hasanov'un, omurilik kanalındaki sinirlerinde fıtığa bağlı zedelenme olduğu ortaya çıktı.
TEDAVİYLE TEKRAR AYAĞA KALKMAYI BAŞARDI
Bakü'de ameliyat olduktan sonra robotik tedavi için Türkiye'ye gelen Hasanov, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalında uygulanan tedaviyle tekrar ayağa kalkmayı başardı.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci, teknolojinin gelişmesiyle hastaların tedavisinde klasik fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarının yanında "robotik rehabilitasyon" uygulamalarının da yer almaya başladığını belirtti.
Robotik rehabilitasyonun, hastalara yönelik bir görevi yerine getirmek amacıyla belirlenen hareketleri yaptıran, çok fonksiyonlu, programlanabilen elektromekanik cihazlarla uygulandığını anlatan Küçükdeveci, "Robotik sistemlerin en çok uygulandığı alan nörolojik rehabilitasyondur. Yani sinir sistemi bozukluğuna bağlı ortaya çıkan inme, beyin hasarı, omurilik felci ve serebral palsi hastaları başta olmak üzere multipl skleroz, Parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıklarda da uygulanmaktadır" dedi.
Küçükdeveci, robotik sistemlerin hastaların tedavisinde birçok avantaj sağladığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Robotik rehabilitasyon, hastalık ya da yaralanma nedeniyle hareketlerini yapamayan veya kısmen yapabilen hastalarda, normal hareketlere benzer şekilde, istenilen tekrar ve hızda, amaca yönelik hareketler yapılmasına imkan tanıyor. Bu da beyindeki sinir hücrelerinin gelişme yeteneğini artırıyor ve hareketlerin yeniden öğrenilmesine katkı sağlıyor. Bu şekilde tedavi süresinde kısalma, iyileşmede hızlanma ve günlük yaşam işlevlerinde gelişme olmaktadır. Bunun yanında klasik fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına göre farklı bir üstünlüğü de hastaların motivasyon ve uyumlarının çok daha iyi olmasıdır."
Prof. Dr. Küçükdeveci, fiziksel tıp alanında, kollarını kullanamayan hastalar için omuz, kol ve el fonksiyonlarını destekleyici, yürüyemeyen hastalarda da ayakta durma, denge ve yürümeyi geliştirici robotik sistemler kullanıldığını ifade etti.
"HASTAMIZ GELDİĞİNDE TEKERLEKLİ SANDALYEDEYDİ"
Hasanov'un hastanelerine geldiğinde tekerlekli sandalyede olduğunu belirten Küçükdeveci, şunları söyledi: "Hastamıza bir süre klasik fizik tedavi ve rehabilitasyon uyguladık. Daha sonra robotik rehabilitasyon uygulamaya başladık. Hastamızı ilk başta vücut ağırlığının tümünü alarak robotta yürütüyorduk. Daha sonra kademeli şekilde robotla aldığımız vücut ağırlığını azalttık. Hastamızın kas gücünde ve yürümesinde gelişme oldu. Artık robotik rehabilitasyon uygulamasını sonlandırma aşamasına geldik. Çünkü hastamız bağımsız şekilde yürüyebilir hale geldi."
"TÜRKİYE'YE GELMEDEN ÖNCE HİÇ YÜRÜYEMİYORDUM"
Subhan Hasanov da rahatsızlığı sebebiyle Bakü'de ameliyat olduktan sonra robotik rehabilitasyon uygulamalarının başarıyla yapıldığını öğrendiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine geldiğini söyledi.
Türkiye'de gördüğü tedavi sayesinde hızla iyileştiğini anlatan Hasanov, "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarına çok teşekkür ederim. Buraya gelmem benim için çok iyi oldu. Türkiye'ye gelmeden önce hiç yürüyemiyordum ama artık bağımsız şekilde kendim yürüyebiliyorum. Yaklaşık iki ayda ayağa kalktım ve yürümeyi başardım" diye konuştu.
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