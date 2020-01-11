Ömür Gedik önceki gün Magazin Noteri programına konuk oldu. Şarkıcı, yıllardır neden Ferhat Göçer ile nikah masasına oturmadıkları yönünde sorulan soruya şu şekilde cevap verdi:

Ferhat, evlilik konusunda "Fobim var" diyor. Ben de daha önce evlenmemiş ve çocuk sahibi olmamış olsaydım ve illa çocuk yapmak istiyor olsaydım Ferhat’ın yakasına yapışırdım, "Evleniyoruz ve çocuk yapmak istiyorum" diye... Bu nedenle onu çok sıkıştırmak istemedim bunca yıldır. Ama tabii ki evlilik çok güzel bir kurum, evlenmeyi çok güzel buluyorum.

"AYRILIKLARIMIZ EN FAZLA 3 GÜN SÜRÜYOR"

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, geçtiğimiz yıl aşk hayatıyla ilgili, "Arkadaşlar 12 yıllık ilişkide bu durumlar normal. Sonuçta iyi ve kötü günler de oluyor. Zaten durağan gitmesini beklememek lazım. Bizim ayrılıklarımız en fazla 20 gün sürüyor. Başımıza 3 defa geldi. İlişkilerde aralarda tartışma olacak, fırtına olacak ki tuzu biberi olsun" dedi.