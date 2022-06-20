Pandemi döneminde tamamlayıcı sağlık sigortasında yakalanan büyüme trendi, 2022 yılında da devam ederken, Quick Sigorta’nın piyasaya sunduğu yeni ürünü Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası acenteler ve sigortalılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Quick Sigorta, sektörde en az üçüncü yılın sonunda verilen Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkını, ömür boyu beklemeye gerek kalmadan ilk yılın sonunda müşterileri ile buluşturuyor. Ayrıca, başka bir sigorta şirketinde sağlık sigortası olup ömür boyu yenileme garantisi kazanamamış kişilere, 1 tam yıl kesintisiz sigortalı olmaları halinde ömür boyu yenileme garantisi hakkı veriyor.
ÜÇ FARKLI SEÇENEK
Sigortalının, yaşadığı bölgeye en yakın yerden başlayarak satın alabileceği geniş bir hastane ağını; Lacivert, Yeşil, Pembe network seçenekleriyle sunan Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, şehrin iyi hastanelerini müşterileri ile buluşturuyor. Ürün, geniş kapsamlı teminatlarının yanı sıra 7/24 online tıbbi danışmanlık, online psikolojik danışmanlık online diyetisyen, evde tıbbi bakım, diş bakım, göz kontrol, Mamografi/Meme USG, PSA, check-up ve doktor ikinci görüş gibi 10’dan fazla ek hizmeti poliçede içeriyor.
Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Türkiye’nin 58 iline nüfuz ederken Antep, Mersin, Diyarbakır gibi Anadolu illerinin yanı sıra en çok İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerinde satın alınıyor. Quick Sigortalılar, en çok Pembe networkü seçiyor. Portföy dağılımı ise yüzde 56 Kadın, yüzde 44 Erkek sigortalıdan oluşuyor.
İLGİDEN MEMNUN KALDILAR
Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar; “Müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bize duydukları güvenin bir göstergesi olan bu ilgiden çok memnunuz. Quick Sigorta olarak, müşteri memnuniyetini devam ettirerek yeni kitlelere ulaşmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. 2025 yılı sonunda 8 milyon kişinin tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olması tahminlenirken biz de çok yakında ezber bozan yeni sağlık ürünlerimiz ile fark yaratmaya ve 8 Milyon müşteriye dokunmaya devam edeceğiz” dedi.
Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ise; “Sağlık sigortası branşı 2022 Nisan itibarıyla %77 büyürken, trendin hızla devam edeceği ve yıllık 5,5 milyar TL’nin üzerinde sağlık sigortası prim üretimi gerçekleşeceği öngörülmektedir. Quick Sigorta olarak biz de bu büyümenin içerisinde olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
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