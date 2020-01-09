Ne zordur ardından o kapıyı kapamak... Babamız sahnesine gitti, biz baş başa kaldık. "Belki de bekler" dedik, Hiç ıkınmadık, hiç zorlamadık, Muayene bile etmeye çekindik ve bir saate gerçekleşecek doğum, tam dört saat bekledi.