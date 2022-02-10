İlk Omicron varyantını keşfeden doktor açıkladı: Baskı altındaydım

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Omicron varyantını keşfeden Güney Afrikalı doktor Angelique Coetzee, virüsün gerçekte olduğundan daha kötü olduğunu söylemesi gerektiği konusunda dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları ve politikacılar tarafından baskıya uğradığını söyledi.

"YANILDIĞIMI SÖYLÜYORLARDI"

İngiliz Daily Telegraph’a açıklamalarda bulunan Dr. Coetzee, kendisine Omicron varyantını hafif olarak tanımlamamasının söylendiğini belirterek şunları dile getirdi: "Güney Afrika dışından bilim insanları ve politikacılar benimle iletişime geçiyorlardı. Onlarla konuştuğumda bana yanıldığımı, ciddi bir hastalık olduğunu söylüyorlardı."

Coetzee, "Güney Afrika'da daha hafif bir hastalık; ancak Avrupa'da ciddi. Politikacıların söylememi istediği şey bu. Avrupalı ​​bilim insanları ve politikacılardan bunun hafif bir hastalık olduğunu söylememi isteyen çok fazla baskı oldu.

"ÇOK DAHA HAFİF"

Coetzee, Güney Afrika'da varyantı kapmış olanların Delta suşuna kıyasla çok daha hafif semptomlar yaşadığını ve genellikle yalnızca boğaz ağrısı ve yorgunluk yaşadıklarını söyledi.

"Beni yalan söylemekle, Omicron'u küçümsemekle suçluyorlar" diyen Coetzee, sözlerine şöyle devam etti: "Onlara göre 38'den fazla mutasyonu olan bir hastalığın hafif olması imkansız."

"AŞILANMAMIŞLAR İÇİN DAHA CİDDİ"

Güney Afrika Tabipler Birliği'nin de başkanı olan Dr. Coetzee, Omicron'un aşılanmamışlar için daha ciddi olduğunu vurgulayarak, hastalığa yakalananların çoğunluğunun ise durumunun hafif olduğunu söyledi.