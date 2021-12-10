Omicron varyantına karşı sınırlarını kapatmıştı: Süreyi uzattı!

İsrail hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı, yabancıların ülkeye girişinin durdurulmasını 22 Aralık'a kadar uzattı.
İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, Ben Gurion Havalimanı'ndaki uygulamaların 12 Aralık gece yarısından itibaren 10 gün daha uzatılmasını kararlaştırdı.
İsrail'in seyahat tablosundaki kırmızı listeden Kovid-19 aşısını yaptırmış veya yaptırmamış dönenlerin karantinada kalması zorunluluğunun Sağlık Bakanlığı'ndaki ilgili komite tarafından Knesset'teki Sağlık Komitesi'nin onayına sunulmasında anlaşıldığı paylaşıldı. İlerleyen günlerde aşılanma oranlarının artırılması için ek teşvikler ve yaptırımların ele alındığı kaydedildi.
Aynı şekilde Bennett'in, Eğitim Bakanı Yifat Shasha Beton ile yaptığı görüşmede, İsrail'in "Yeşil Sınıf" uygulamasına ek olarak sınıfta iki kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması halinde yüz yüze eğitimin iptal edileceği, sınıfta bir vaka çıkması halinde kalan öğrencilerin üç gün içinde test yaptıracağının kararlaştırıldığı aktarıldı. Hükümetin uyguladığı denetimin dışında kalan okullarda aşılı öğrencilerin sınıfta aşısız olanlarınsa uzaktan eğitim alacağı paylaşıldı.
Dünyanın gündemindeki Omicron varyantı nedeniyle yabancıların ülkeye girişini kasım sonunda yasaklayan İsrail, yurt dışından dönenler için de yeni karantina önlemleri açıklamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!