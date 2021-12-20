Omicron (Nu) varyantı belirtileri

Covid-19 salgınının yeni varyantı olarak ilan edilen Nu varyantı ya da diğer adıyla Omicron varyantı, Türkiye'de de rastlanılması nedeniyle vatandaşların gündeminde. Omicron varyantına dair pozitif vaka sayıları arttıkça varyantın belirtileri ve en çok etkilediği yaş grubu merak konusu oldu. Uzmanları tedirgin eden, çok fazla farklı mutasyonu barındıran Nu (Omicron) varyantı hakkında merak edilenleri derledik.

NU VARYANTI NEDİR?

Bilim insanları Güney Afrika'da mutasyona uğramış yeni bir Covid-19 varyantı tespit ettiklerini duyurdu. Çok sayıda farklı mutasyonları barındırdığı açıklanan B.1.1.529 varyantı endişelerin artmasına sebep oldu.

Araştırmacılar, B.1.1.529 varyantının, vücudun savunmasından kaçarak daha fazla hastalık dalgasını tetikleyebileceği açıklamasında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü yeni varyanta isim olarak Yunana Alfabesi'nden Omicron'u seçti.

DSÖ'DEN B.1.1.529 VARYANTI AÇIKLAMASI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, DSÖ'nün kısa süre önce bildirilen B.1.1.529 varyantını yakından izlediği belirtildi. Açıklamada, şimdiye kadar 100'ün altında dizi rapor edildiği vurgulanırken, "Erken analiz, bu varyantın daha fazla çalışma gerektirdiğini ve çok sayıda mutasyona sahip olduğunu göstermektedir" denildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

DSÖ'nün, B.1.1.529 varyantının ne gibi bir etkisi olduğunu anlamanın birkaç hafta süreceğini belirttiği açıklamada, "Araştırmacılar, mutasyonlar ve bu varyantın ne kadar bulaşıcı veya öldürücü olduğu konusunda, potansiyel olarak ne anlama geldikleri, teşhis, tedavi ve aşıları nasıl etkileyecekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışıyorlar.

Varyantın bir ilgi varyantı veya endişe varyantı olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağı konusunda sizi bilgilendireceğiz ve ilgili bilgileri paylaşacağız. Ayrıca hükümetler için alabilecekleri önlemler konusunda daha fazla rehberlik paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.

NU VARYANTI BELİRTİLERİ

İlk tespit edilen NU varyantı belirtileri şu şekilde:

Öksürük

Kalp çarpıntısı

Yüksek ateş

Kas ağrıları

Aşırı yorgunluk ve halsizlik

COVİD GEÇİRENLER OMİCRON'A YAKALANABİLİR Mİ?

Bazı ülkelerde Delta varyantının geniş bir yayılım gösterdiğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Mert, şu bilgileri paylaştı: “Buradan elde edilen antikorların ve hücresel immunite yanıtlarının Omicron yayılımını etkilemesi olasıdır. Peki aşılama oranları yüksek olan veya hastalık geçirme yaygınlığı olan ülkeler için tehdit oluşturabilir mi?

Maalesef şu ana kadar eldeki veriler Omicron’un alameti farikasının reinfeksiyon yani hastalığı yeniden geçirme veya yetersiz antikor seviyeleri olan aşılanmış bireylerde aşı koruyuculuğundan kaçma olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Yeniden hastalanma oranları 3. dalgada hastalananları yüzde 40, ikinci dalgada hastalananları ise yüzde 60 oranında etkileme riskine sahip. Araştırmalar yakın zamanda hastalığı geçirenlerin doğal olarak Omicron’a karşı göreceli daha şanslı olacağını göstermektedir.”

OMİCRON EN ÇOK HANGİ YAŞ GRUBUNU ETKİLİYOR?

Omicron varyantının özel klinik belirtileriyle ilgili örnekler vermek için çok erken olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mert, “Çünkü yüksek hasta sayısına sahip İngiltere ve Güney Afrika’da bile virüs henüz özel hasta gruplarında değildir. Gençler arasında yaygın ve onlarda belirtiler silik olabiliyor. Özel gruplar dediğimiz önceden kalıcı rahatsızlığı olan, yaşlı ve immunite problemi yaşayanlarda hastalığın gidişatına ait veriler çok yaygın değil, hastaneye yatışlar konusunda bir değerlendirmede bulunmak için ise en az 3 haftaya ihtiyacımız var.

Elimizdeki sonuç çıkartılabilecek veri ise Güney Afrika’daki 18 yaş altı çocukların, diğer varyantları göre yüzde 20 daha fazla etkilendikleri ve hastaneye yatışlarına neden olduğu yönünde. Ciddi vakalarda çocukların hastaneye yatma nedenleri genellikle bronşiolit (hava yolları iltihabı) ve zatürre, aşırı sıvı kaybı ve ishal. Hafif vakalarda belirtiler ise boğaz iritasyonu, burun akıntısı, baş ağrısı ve 3 gün içinde kendiliğinden düşen ateş olarak gözleniyor” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI: OMİCRON'UN HASTA ETME GÜCÜNDE OLUMSUZ BİR RAPOR YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Bilim Kurulumuz Omicron varyantının ülkemizdeki olası etkilerini değerlendirmiştir. Yeni varyant, virüsün daha kolay bulaşır hale gelmesine sebep olmuştur. Kolay bulaşmasının yanında hasta etme gücünde belirlenmiş olumsuz bir durum rapor edilmemiştir. Bu açıdan omicron varyantı için tedirgin edici bir durum söz konusu değildir." dedi.