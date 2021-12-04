Makro büyüyen Omicron!

Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantı Omicron'la ilgili endişeler artıyor. The Economist'te yer alan makaleye göre Omicron varyantı, bugüne kadar görülen diğer varyantlardan çok farklı.
Bunun birkaç olası açıklaması olduğunun belirtildiği makalede, SARS-CoV-2'nin büyük olasılıkla bağışıklık sistemi zayıf olan birilerine bulaşmış olabileceği kaydedildi ve bağışıklık sistemi zayıf olan bu bireylerde, virüsün mutasyonları biriktirmek için aylarca vücutta kalabileceği bildirildi.
Örneğin alındığı tarihe göre SARS-CoV-2'nin Afrika'daki evrimi
50 KEZ MUTASYONA UĞRADI
Omicron varyantı, orijinal Wuhan versiyonundan farklı olarak 50 kez mutasyona uğradı. Omicron bulaşma konusunda daha iyi olduğunu kanıtlarsa, insanları bazı inişli çıkışlı aylar bekleyebilir.
"HER DÖRT TESTTEN BİRİ POZİTİF"
ABD Jackson Laboratuvarı İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz da Omicron varyantıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Prof. Dr. Unutmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı Güney Afrika’da inanılmaz bir hızla yayılıyor. Vaka sayısı 16,055 ama gerçek vakalar bunun çok üstünde olabilir, zira her dört testten biri pozitif çıkıyor! 2 hafta önce günlük vaka sayısı birkaç 100 civarıydı, bu kadar kısa sürede neredeyse 50 kat arttı" dedi.
BIONTECH-PFIZER AŞISI OMICRON'A KARŞI YETERİNCE KORUYOR MU?
BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ise Covid-19'a karşı aşılananların yeni varyant Omicron karşısında yeterli korumaya sahip olup olmadıkları konusunun henüz yeterince net olmadığını belirterek, aşıyı hızlı uyarlayabileceklerini söyledi.
Omicron varyantının aşılı insanlara da bulaşabileceğini kaydeden Prof. Dr. Şahin, yine de aşılanmış kişilerin hastalığın ağır seyrine karşı korumada olduklarını öngördüklerini belirtti.
Omicron varyantında durumun ne kadar acil olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını vurgulayan Şahin, yeni aşının gerekli olması durumunda uyarlanmış aşının gelecek yıla hazır olabileceğini söyledi.
Öte yandan Covid-19'a karşı bir yeni aşıya ihtiyaç olacağını düşündüğünü aktaran Şahin, "Öne çıkan soru; buna ne zaman ihtiyacımız olacağı" ifadesini kullandı.
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