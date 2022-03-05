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Omicron varyantı belirtileri yine değişti! Omicron belirtileri neler, nasıl anlaşılır, tedavi süresi kaç gün?

Tüm dünyada ve ülkemizde vaka patlamasına sebep olan koronavirüsün son varyantı Omicron ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Dünya genelinde 500 milyona yakın insanın etkilendiği koronavirüs salgınındaki son varyant olan Omicron'un belirtileri, iyileşme süresi ve tedavisi ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

05.03.2022 - 12:05 | Güncelleme: SAĞLIK

  • Dünya genelinde 6 milyondan fazla insanın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs salgını sürüyor. 2 yıldan beri devam eden ve birden fazla kez mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün en çok araştırılan varyantlarından biri de Omicron Varyantı. İşte Omicron virüsü belirtileri ve hakkında uzmanlardan açıklamalar...

  • OMICRON VARYANTI NEDİR?

    En son tespit edilen ve şu ana kadar görülen en çok mutasyona uğramış varyant olan Güney Afrika kökenli B.1.1.529 için, görüştüğüm bir bilim insanı "Korkunç" dedi.

    Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omicron (Türkçesi Omikron) adı verilen B.1.1.529'un şimdiye kadar görülen en tehlikeli varyant olma potansiyeline dikkat çekiliyor.

    Henüz varyant yeni ortaya çıktı ve tespit edilen vakaların çoğu hala Güney Afrika'nın bir bölgesinde yoğunlaşıyor. Fakat varyantın aslında daha geniş bir şekilde yayılmış olabileceğine dair bazı ipuçları da var.

    Akla hemen bu yeni varyantın ne hızla yayıldığı, aşıların koruyuculuğunu ne kadar aşabildiği ve ne yapmak gerektiği gibi birçok soru geliyor.

  • OMICRON VARYANTI HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

    Dünya Sağlık Örgütü, varyantı bugün daha öncekiler gibi (Alfa, Beta, Delta) Yunan alfabesinden bir harfle isimlendirdi: Omicron, Türkçesiyle Omikron.

    Varyant hakkındaki en önemli bilgi, çok sayıda mutasyona uğramış olması.

    Güney Afrika Salgın Hastalıklarla Mücadele ve Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Tulio de Oliveira, varyantta "sıradışı bir mutasyonlar bileşimi" olduğunu söyledi.

  • OMİCRON BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Bilim insanları Omicron varyantı tespit edilen hastalarda en çok görülen belirtileri sıraladı. Yapılan incelemeler sonrasında Omicron varyantı tespit edilenlerin yüzde 83'ünde öksürük, yüzde 78'inde burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı tespit edilirken, yüzde 74'ünde ise halsizlik görüldü.

     

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