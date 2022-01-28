İLK İKİ GÜNDE ÇOK YAYGIN BİR BULAŞ RİSKİ VAR

Bilim Kurulu Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Bölümü'nden Prof. Dr. Pınar Okyay, bugünlerde Türkiye'de üst solunum yolu rahatsızlığı ile doktora giden kişilerin iki gruba ayrıldığını belirtiyor: Omicron ve Grip.

Prof. Okyay, "Omicron erken dönemde daha yoğun bir bulaş yapıyor. Test sonuçları gelinene kadar başkalarıyla temas edilmemesi çok önemli, özellikle ilk iki günde çok yaygın bir bulaş riski var" diyor.

OMICRON VARYANTI KULUÇKASI KAÇ GÜN?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan "Şu anki bilgilerimize göre, Omicron'da kuluçka süresi daha kısa gibi görünüyor. Orijinal Vuhan varyantında bu süre 5 günken, Delta varyantında 4 gün, Omicron'da ise 3 gün gibi görünüyor. Çok kısa sürede hastalık ortaya çıkarıyor. Ama vatandaşlar, 'bir temasım oldu, üzerinden 5 gün geçti, hasta olmayabilirim' diye düşünmemeli" dedi.