OMICRON VARYANTININ İLK BERLİTİLERİ ÇIKTI

ABD'deki Staten Island Üniversite Hastanesi'nde Küresel Sağlık ve Acil Durum Departmanı direktörü Dr. Cio-Peña, Omicron semptomlarının ne zaman başladığını ve ortaya çıkan ilk semptomların neler olduğunu anlattı.

İngiliz Daily Express gazetesinde yer alan habere göre, Dr. Cio-Peña, "İlk belirtiler, tıkanıklık ve üst solunum yolu enfeksiyonunun (boğaz ağrısı) belirtileri olma eğilimindedir. Bu semptomlar soğuk algınlığından farklı değildir. Bu karşılaştırma, semptomları olan ve COVID-19 testi yaptırmak yerine belirtilerinin soğuk algınlığı olduğunu varsayan kişiler nedeniyle Omicron vakalarının izlenmesini zorlaştıran bir karşılaştırma" dedi.

Dr. Pena, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bununla birlikte, Omicron Delta veya Alfa varyantlarından çok daha fazla bulaşıcı olmasına ve aşıların korunmasından bir dereceye kadar kaçabilmesine rağmen, Omicron'un bazı küçük pozitiflikleri vardır.

İlk olarak, varyant aşıların korumasından kaçabilirken, kişinin üçüncü doz aşısını olması durumunda bu durum düzeltilebilir.

Ayrıca, Omicron'un neden olduğu hastalık, Alfa veya Delta'dan daha az şiddetlidir; yani daha az insan hastanede ciddi şekilde hastalanır.

Bununla birlikte, Omicron hala bir sorun ve vakaların düşmeye başlamasına rağmen NHS (Ulusal Sağlık Sistemi)'nin olağanüstü yüksek bir baskı seviyesi altında kalmasının nedenidir."