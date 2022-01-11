Omicron'da dikkat çeken detay! Sakın bu hataya düşmeyin

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den 'Omicron varyantı hafif geçiyor' algısının yanlış olduğunu söyledi.

Habertürk'e konuşan Prof Dr. Kurugöl, "Daha bulaşıcı olan ve bağışıklık sistemine karşı daha dirençli olan Omicron varyantının yayılmasıyla hastalıkta bazı değişiklikler oldu. Buna göre iki doz aşı olanlar veya daha önce koronavirüse yakalanıp hastalığı hafif ya da ağır bir şekilde atlatmış olanlar da yeniden Omicron ile hasta olabiliyor" dedi.

OMİCRON DA ÖLDÜRÜYOR

Prof Dr. Kurugöl, "İnsanlarda, omicron hafif geçiyor; grip, nezle gibi seyrediyor düşüncesi var. Doğru, çevredeki birçok kişide de hastalık bu şekilde seyrediyor ama bu kişiler ya aşılı ya da hastalığı daha önceden geçirmiş kişiler. Bu kişilerde Omicron hafif seyreder ama aşısız kişiler için aynısını söyleyemeyiz. Omicron'un hafif seyretmesi, varyantın daha hafif hastalık yapmasından çok kişilerdeki bağışıklığa bağlı. Kişilerde kısmi bağışıklık olduğu için hastalık hafif seyrediyor ama bu yanıltıcı olmasın. Çünkü Omicron'a yakalanan aşısız kişiler hastalığı çok ağır geçirebilir. Bunun örneklerini görüyoruz; aşısız olup hastalığı geçiren yoğun bakıma gelen veya hayatını kaybedenler var. Bu yüzden 'Aşısızım, Omicrona yakalanayım ve bağışıklık kazanayım' düşüncesi tamamen yanlış olur" ifadelerini kullandı.

OMİCRON NEDENİYLE VAKA SAYILARI REKOR KIRIYOR

Omicron varyantı nedeniyle her gün vaka sayılarının rekor kırdığını vurgulayan Kurugöl, "Bunu önlemenin tek yolu ise bağışıklık sistemini güçlendirmek için hatırlatma dozlarını yaptırmak olmalı" dedi.

TURKOVAC AŞISI HATIRLATMA DOZU OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

Turkovac aşısının hatırlatma dozu olarak kullanılabilmesi için ise bilimsel kanıtlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Prof. Dr. Kurugöl, "Turkovac aşısı hatırlatma dozu olarak kullanılabilir mi sorusuna cevap verebilmemiz için bununla alakalı yapılmış bilimsel çalışmaların sonucunu görmeye ihtiyacımız var. Ankara Şehir Hastanesinde bununla ilgili bir çalışma yapıldığına dair bilgim var ama henüz yayınlanmış herhangi bir çalışma sonucu yok. Sağlık Bakanlığının elinde muhakkak bununla ilgili veriler vardır. Eğer bizim elimizde Turkovac'ın hatırlatma dozu olarak kullanılacağına dair yeterli veri olursa, bu soruyu bilimsel olarak cevaplayabiliriz. Ama bu veri şu an için elimizde yok. Kanıt olursa aşı sadece ülkemizde değil uluslararası anlamda da kabul görür" diye konuştu.

"HASTALIĞI GEÇİRMEK DE HATIRLATMA DOZU YAPTIRMAK DA HASTALIĞA YAKALANMAYI ÖNLEMİYOR"

Prof. Dr. Kurugöl, "Turkovac aşısı işe yaramazsa bu aşıları yaptıranlar enfeksiyona açık hale gelirler ve hastalığı kapabilirler. Şu anda Omicron'un özelliğinden dolayı ne hastalığı geçirmek ne de hatırlatma dozunu yaptırmak hastalığa yakalanmayı önlemiyor ama ağır hastalığı önlüyor. Turkovac'ın ise bunu karşılayıp karşılamadığını bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK TEHLİKE: YENİ VARYANT

Enfeksiyonun bu kadar yayılmasının yeni varyantların ortaya çıkmasına neden olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Kurugöl, "En büyük tehlike bu. Yeni varyant Omicron gibi hızlı yayılabilir ama Omicron'dan farklı olarak ağır hastalık yapabilir" dedi.