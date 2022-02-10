Dr. Pena, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bununla birlikte, Omicron Delta veya Alfa varyantlarından çok daha fazla bulaşıcı olmasına ve aşıların korunmasından bir dereceye kadar kaçabilmesine rağmen, Omicron'un bazı küçük pozitiflikleri vardır.

İlk olarak, varyant aşıların korumasından kaçabilirken, kişinin üçüncü doz aşısını olması durumunda bu durum düzeltilebilir.

Ayrıca, Omicron'un neden olduğu hastalık, Alfa veya Delta'dan daha az şiddetlidir; yani daha az insan hastanede ciddi şekilde hastalanır.

Bununla birlikte, Omicron hala bir sorun ve vakaların düşmeye başlamasına rağmen NHS (Ulusal Sağlık Sistemi)'nin olağanüstü yüksek bir baskı seviyesi altında kalmasının nedenidir."