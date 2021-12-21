Omicron ABD'de baskın varyant oldu

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede sadece bir hafta içinde Omicron vakalarının yaklaşık altı kat artış gösterdiğini ve ülkedeki vakaların yüzde 73'ünü oluşturduğunu açıkladı.

CDC verilerine göre, Kasım ayı sonuna kadar, koronavirüslerin %99,5'inden fazlası delta'ydı. Ancak son açıklama ile Omicron'un kısa sürede baskın varyant olduğu açıklandı.

Afrika'daki bilim insanları bir aydan kısa bir süre önce Omicron hakkında alarm vermiş ve 26 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütü varyantı 'endişe verici bir tür' olarak belirlemişti. Varyant, o zamandan bu yana yaklaşık 90 ülkede ortaya çıktı.

CDC'nin daha önce bildirdiğine göre, 11 Aralık haftasında Omicron'un ABD'deki yeni enfeksiyonlardaki payı bir önceki haftadaki %0,4'ten %2,9'a yükseldi.