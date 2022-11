"KİM KAZANMIŞ KİM KAYBETMİŞ OLUYOR?"

Filmin en önemli söylemlerinden biri de “İyilerle kötüler arasındaki savaşta kötüler kazanıyor gibi görünse de mutlak zafer her zaman iyilerin olacaktır, umutsuzluğa kapılmayın.”

Gökhan Özoğuz: Ne durumda olursanız olun kendinize inanıyorsanız, samimiyseniz… Bu kısmın altını çizmek gerekiyor. Samimiyseniz günün sonunda yol kendi önünüze geliyor. Geçenlerde arkadaşlarımdan biri bir televizyon programında “Hayat hiç de güzel bir şey değil. Söylendiği kadar hoş değil. Söylendiği kadar güzelliklerin olduğu bir yer değil” dedi. Yaşamış olduğu durumlarından dolayı böyle söyledi. Hepimiz; çok varlıklı, 7/24 her şeyi 4/4’lük istediği gibi yapabilecek olan insanlar görüyoruz ama onların içindeki cehennemi biliyor muyuz? Hepimizin bir cenneti bir de cehennemi var. Hepimiz bunları yaşıyoruz. Zorluklara, istemediklerimize veya bir şekilde bir yerden canımız acıdığında hayat cehennem oluyor. Her şey süt liman, istediğimiz gibi gittiğinde cennet oluyor. Buradaki ikilemde şöyle bir şey var; bir kere hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. İkincisi, ortaya koymuş olduğunuz hayatınızla ilgili bütün durumları samimiyetle koyduğunuz zaman kendi yolunu buluyor. Filmimiz de kendi yolunu buldu. Filmi çekerken birbirimize “Ağabey, bu da mı?” dediğimiz o kadar çok olay oldu ki… Tevafuklar zinciri.

Ömer Faruk Sorak: O iyiler - kötüler meselesini biz şöyle yaptık; “Amaca giden her yol mubahtır” diyenle “Sadece inandığım yolda yürüyorum” diyenler arasında bir fark yarattık.

Gökhan Özoğuz: Amaca giden her yol mubah değildir.

Ömer Faruk Sorak: “Amaca giderken her yol mubahtır” diyen arkadaşın üzerinden “Amaca giden her yol mubah değildir” diyen bir film yaptık.

Gökhan Özoğuz: Mükemmel bir söylem. Çünkü tam anlamıyla amaca giden her yol mubah değildir. “Başarıya ulaşmak için arkadaşlarımı harcarsam, her şeyi yakıp yıkarsam, en sonunda da galibiyet benimdir” dersem, kim kazanmış, kim kaybetmiş oluyor? Geçenlerde Yılmaz Erdoğan bir röportajda bu konuda acayip güzel bir şey söyledi.

Ömer Faruk Sorak: Yılmaz bu güzel laf söyleme işini o kadar çok yapıyor ki...

Gökhan Özoğuz: “Hayata gelme sebebimiz başarılı olmak mı yoksa mutlu olmak mı?” Tam anlamıyla da bu işte.

Ömer Faruk Sorak: Başarılı olmak, ille de mutlu olmak anlamına gelmiyor.

Gökhan Özoğuz: Paylaşmanın tadını katrilyonlar verseler alamayacağını bilmek, hepimizin içindeki cennet noktası olduğunu söyleyebilirim. Bir şeyi paylaşmak ve samimi olarak yapmak... Tabii ki yanlışlar olur, tabii ki bir şeyler yaparken “Ben ne yapıyorum?” dediğimiz çok şey olur ama olayın samimiyetini, gerçekliğini ortaya koyduğunuz zaman bambaşka oluyor. Günün sonunda her zaman kazanan samimi olanlardır. Hepimizin gördüğü bir sahne var. Herkes aslında aynı şekilde okuyor. Aslında hepimiz aynı şeyi görüp aynı şeyi okuyoruz. Anlamak istediklerimizi filtreden geçirip ondan sonra kendimize göre bir anlam oturtup ona göre bir karşılık veriyoruz. Filmin içerisinde özellikle bazı noktalar var. Mesela, “Kazananı sevmek kolay, kaybetmeye de varız biz.” O takımın ortaya koymak istedikleri şey. Deniz Gezmiş’in fotoğrafı var, yanında da Yılmaz Güney’in... Neden özellikle o fotoğraflar var? Takımın taraftar ekibinin bunu ortaya koyması, zaten filmin sonundaki şarkı da tamamen onu anlatıyor. Aslında burada herkes hiçbir şekilde bir çıkar beklemeden birlikte hak, hukuk, adalet kendi aralarındaki sistemi kurup, halkçılıkla ortaya koymuşlar. Mesela, ben bir gittim. Şimşekler grubu kendi arasında “Ağabey bir şeyin bir ödemesi var? Onu sattıkları tişörtten çıkarıyorlar” dedi. İnanılmazdı, çok etkili. Bu insanlar halkımıza neler ifade ediyorlar? Özünde, gerçekten hâlâ yaşıyorlar ve yaşamasının sebebi de sırf bu. Neden bu kadar canımız gibi seviyoruz? Çünkü söylemler... Bunlar, gerisini düşünmeden kendisini halkı için öne atan insanlar. Bu çok değerli ve çok önemli. Bizim buralarda herkesin düşüncesi kendinedir. Kendi düşünceleri kendi sistemleri vardır. Herkes birbiriyle aynı fikirde olmak zorunda değil ama samimi olanı çok güzel ayrıştırabiliyoruz. Samimi olan demek yaptığı işin sonucunda tüme yararı olan demektir. Ondan dolayı söylem olarak da ortaya çok güzel şeyler koyan bir film. Ya bu komedi filmi mi? Dram mı? Yoksa aksiyon mu? Hepsinin çok güzel bir harmanı. Ben Ömer ve Ali ile böyle bir iş yaptığım için minnettarım. Gerçekten uzun ve zor bir yoldu. Film, koronavirüs geçirdi ama her şeye rağmen direnip ‘İlle de sinema’ diye diye bu zamana kadar beklettik. Geçirilmiş olan bütün badireler bugüne gelmesi içindi.

Ömer Faruk Sorak: Filmin 3 - 5 karesini gördüğümüzde “Bu başka yerde olmamalı. Bu sinemada olmalı. Bu bir sinema filmi ve bu film sinemada izlenmeli” deyip bugüne geldik. Sinema gerçekten çok fazla etkili.

Gökhan Özoğuz: İnandığın yolda sonuna kadar devam et, aslında deminki anlatmış olduğum şey, onun imgesiydi. Bu; sanat olabilir, iş olabilir… Oradaki ikonlar tam anlamıyla çok çok yüksek bir sistemin getirmiş olduğu, çok yüksek titreşimli. İkinci kez izlemek isteyeceğiniz filmler vardır. Bu film onlardan.