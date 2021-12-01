Tiyatrocu, yayıncı ve yazar Ömer Faruk Kurhan hayatını kaybetti. Acı haberi Kardeş Türküler duyurdu.

Kardeş Türküler'in kurulması fikrini ilk gündeme getiren kişinin Kurhan olduğu belirtilen taziye mesajında, “'Kardeş Türküler' fikrini ilk kez gündeme getiren, o günden bugüne çok değerli önerileriyle bizlere yol gösteren; tiyatrocu, yazar, yayıncı dostumuz, danışmanımız, ağabeyimiz Ömer Faruk Kurhan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

Kurhan’ın cenazesi, Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.