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Fenerbahçe'de şans bulamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılan ve ardından Almanya'ya transfer olan Ömer Faruk Beyaz orada da istediği şansları elde edemiyor. İlk olarak Stuttgart'a imza atan genç oyuncu orada beklenen katkıyı veremedi ve 2. Lig takımlarından Magdeburg'a kiralandı. Yen, takımında da şans bulamayan Ömer Faruk Beyaz sözleşme feshi ile karşı karşıya.

Stuttgart döneminde sadece 79 dakika süre alan 19 yaşındaki oyuncu, Magdeburg takımında da sadece 69 dakika forma giyebildi. Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat ise verdiği bir röportajda, ''Magdeburg'da oynayacak niteliklere sahip olduğuna inanıyorum. Sahada değilse, iyi takımlarınız olmalı'' diye sitemde bulundu.

Alman basınında yer alan haberlere göre Ömer Faruk'un sözleşmesi bu hafta feshedilecek. Ömer Faruk'un sezonun ikinci yarısını ise başka bit takımda kiralık olarak geçirmesi muhtemel görünüyor.