Bu sezonun başında kiralık olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Magdeburg'a katılan Ömer Faruk, Alman ekibinden ayrıldı.

2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'den ayrılarak Alman ekibi Stutgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz takımında yeterli süre bulamadığı için Bundesliga 2 ekibi Magdeburg'a kiralanmıştı.

Ömer Faruk Beyaz, Magdeburg ile 4 maça çıkıp sadece 69 dakika süre alabildi.

Magdeburg'dan yapılan açıklamada oyuncunun kiralık sözleşmesinin feshedildiği belirtilirken kulübün sportif direktörü Otmar Schork, "Bu ayrılık, daha fazla süre almak isteyen Ömer'in talebi üzerine gerçekleşti. Kendisine kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.