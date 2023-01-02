Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol

Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesi feshedildi!

Bonservisi Stuttgart'ta bulunan ve Bundesliga 2 ekibi Magdeburg'a kiralanan Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesi feshedildi. Ömer Faruk Beyaz, Magdeburg'dan ayrıldı

Giriş: 02.01.2023 - 15:00 | Güncelleme: ABONE OL
Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesi feshedildi!
HABERTURK.COM

2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'den ayrılarak Alman ekibi Stutgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz takımında yeterli süre bulamadığı için Bundesliga 2 ekibi Magdeburg'a kiralanmıştı.

Bu sezonun başında kiralık olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Magdeburg'a katılan Ömer Faruk, Alman ekibinden ayrıldı.

Magdeburg'dan yapılan açıklamada oyuncunun kiralık sözleşmesinin feshedildiği belirtilirken kulübün sportif direktörü Otmar Schork, "Bu ayrılık, daha fazla süre almak isteyen Ömer'in talebi üzerine gerçekleşti. Kendisine kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Beyaz, Magdeburg ile 4 maça çıkıp sadece 69 dakika süre alabildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Gözaltı sayısı 5’e yükseldi! Tetikçi aranıyor!
Gözaltı sayısı 5’e yükseldi! Tetikçi aranıyor!
Can Baytak karikatürleri (Ocak 2023)
Can Baytak karikatürleri (Ocak 2023)
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?
YSK'da kritik değişim
YSK'da kritik değişim

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.