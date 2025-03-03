Ömer Erdoğan: Ligde kalacağımızdan yüzde yüz eminim

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 1-0 yenildikleri Başakşehir maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Çok üzgünüz. Farklı bir oyun anlayışıyla sahaya çıktık. Amacımız kompakt ve sıkı durup kazandığımız toplarla geçiş hücumu aramaktı. İlk yarı bir pozisyona girdik. Kalemize gelen ilk şut gol oldu. İkinci yarıda topa biraz daha fazla sahip olduğumuz dönemler oldu. Bazı pozisyonları atabilseydik buradan puanla ayrılabilirdik. Maalesef başaramadık." ifadelerini kullandı.

"LİGDE KALACAĞIMIZDAN YÜZDE YÜZ EMİNİM"

FIFA tarafından Sivasspor'a verilen 3 dönem transfer yasağını kaldırdıklarını aktaran Ömer Erdoğan, "50 bin avroluk ufak bir meblağı ödedik. Bu konuda sıkıntı yok. Bulunduğumuz sıralama iç acıcı değil. Uzun süredir galip gelemiyoruz. Şanssızlıklar da yaşadık. Göreve başladığımdan beri düşündüğüm ilk 11'le hiç çıkamadım. Kadromuz çok geniş değil. Önümüzde önemli maçlar var. Göztepe maçına hazırlanacağız. Seri yakalanmak istiyoruz. Alacağımız bir galibiyetle eminim oyuncularımın öz güveni yerine gelecek. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Sivasspor'un ligde kalacağına yüzde yüz eminim." diye konuştu.