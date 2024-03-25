Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ömer Çelik'ten Gazze'de ateşkes tasarısına ilişkin açıklama

        Ömer Çelik'ten Gazze'de ateşkes tasarısına ilişkin açıklama

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazze'de acilen ateşkes sağlanması karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmesi, Filistin'de akan kanın durması yolunda ümit veren bir gelişmedir" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 21:06 Güncelleme: 25.03.2024 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ömer Çelik'ten Gazze'de ateşkes tasarısına ilişkin açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

        Gazze'de acilen ateşkes sağlanması karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmesi, Filistin’de akan kanın durması yolunda ümit veren bir gelişmedir.

        Kuşkusuz bu karar, başta küresel vicdanı temsil eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere küresel vicdana kulak veren liderlerin yürüttükleri yoğun diplomasinin sonucudur.

        Bu kararın, en kısa zaman "kalıcı" bir ateşkese yol açması gerektiğine inanıyoruz.

        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Trump'a mahkemeden iyi haber
        Trump'a mahkemeden iyi haber
        Trafikte ters köşe
        Trafikte ters köşe
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Virüsler insanlardan hayvanlara bulaşıyor!
        Virüsler insanlardan hayvanlara bulaşıyor!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Habertürk Anasayfa