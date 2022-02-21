Galatasaray'da Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui yaşadığı talihsiz kazadan sonra Göztepe mücadelesiyle birlikte ilk kez bir resmi maça 11'de başlıyor.

31 Aralık 2020'deki yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle uzun süre gözlerinden tedavi gören Elabdellaoui, 26 Aralık 2020'den bu yana ilk kez sahaya çıkıyor.

Galatasaray'da son olarak 26 Aralık 2020'de Süper Lig'de Trabzonspor ile oynanan maçta forma giyen Norveçli futbolcu uzun süre gözünden tedavi olmuştu.

Elabdellaou, Kayserispor maçında kadroya dahil edilmişti.