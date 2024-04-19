Olympiakos kalecisi Tzolakis, üç penaltıyı da aynı köşeden çıkardı!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında normal süresi 1-0 biten maçta Yunanistan ekibi Olympiakos'a penaltılarda 3-2 kaybederek elendi. Yunan ekibin file bekçisi Tzolakis penaltı atışlarında kurtardığı üç penaltıyı da aynı köşeden çıkardı ve takımına turu getiren isim oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında, deplasmanda 3-2 yenildiği Yunanistan ekibi Olympiakos'a normal süresi 1-0 biten maçta penaltı atışları sonucunda 3-2 kaybederek elendi.
Seri penaltı atışlarında Fenerbahçe'den Batshuayi ve Djiku gol kaydederken Tadic, Cengiz Ünder ve Bonucci kaçıran isimler oldu.
Olympiakos'tan ise El Kaabi, Horta, Masouras penaltı atışlarını gole çevirdi. El-Arabi ve Rodinei penaltıdan faydalanamadı.
İlk penaltı vuruşunda topun başına geçen Tadic, topu sağ direk dibine gönderirken Olympiakos kalecisi Tzolakis gole izin vermedi.
Sarı-lacivertliler adına üçüncü penaltı için topun başına gelen Cengiz Ünder de vuruşunu yine sağ köşeye yaptı; Tzolakis bir kez daha vuruşu kurtarmayı başardı.
Penaltılarda durum 3-2 iken beşinci penaltı vuruşu için topun başına gelen Bonucci de penaltısı için vuruş tercihini sağ köşeden yana kullandı.
Bu maça dek kariyerinde 18 penaltı golü yiyen, 2 penaltıyı ise kurtarmayı başaran Olympiacos kalecisi Konstantinos Tzolakis, bugün 3 penaltı kurtardı.