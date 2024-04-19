Olympiakos kalecisi Tzolakis, üç penaltıyı da aynı köşeden çıkardı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında, deplasmanda 3-2 yenildiği Yunanistan ekibi Olympiakos'a normal süresi 1-0 biten maçta penaltı atışları sonucunda 3-2 kaybederek elendi.

Seri penaltı atışlarında Fenerbahçe'den Batshuayi ve Djiku gol kaydederken Tadic, Cengiz Ünder ve Bonucci kaçıran isimler oldu.

Olympiakos'tan ise El Kaabi, Horta, Masouras penaltı atışlarını gole çevirdi. El-Arabi ve Rodinei penaltıdan faydalanamadı.

Sarı-lacivertliler adına üçüncü penaltı için topun başına gelen Cengiz Ünder de vuruşunu yine sağ köşeye yaptı; Tzolakis bir kez daha vuruşu kurtarmayı başardı.

Penaltılarda durum 3-2 iken beşinci penaltı vuruşu için topun başına gelen Bonucci de penaltısı için vuruş tercihini sağ köşeden yana kullandı.