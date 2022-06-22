Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bartzokas, Olympiakos ile 2013'te THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadıktan sonra Lokomotiv Kuban, Barcelona ve Khimki'de görev yapmıştı.

Olympiakos'un başına 2020'de tekrar geçen Yunan başantrenör, geride kalan sezon takımıyla Yunanistan ligi şampiyonluğu yaşadı, THY Avrupa Ligi'nde ise Dörtlü Final oynama başarısı gösterdi.