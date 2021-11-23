UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 236 müsabakada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertli takım, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında çıktığı 23 maçın 10'unu kazandı, 8'inde berabere kaldı, 5'inden ise mağlup ayrıldı...

OLYMPIAKOS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

24 Kasım Perşembe TSİ 23:00'de başlayacak mücadele Exxen'den naklen yayımlanacak.

FENERBAHÇE MAÇI NASIL İZLENİR?

Olympiakos Fenerbahçe maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...

FENERBAHÇE KAMP KADROSU

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Enner Valencia.​​​​​