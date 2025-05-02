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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Olympiakos, Euroleague'de Final Four'da! - Basketbol Haberleri

        Olympiakos, Euroleague'de Final Four'da!

        THY Euroleague play-off etabı 4. maçında Olympiakos, deplasmanda Real Madrid'i 86-84 mağlup etti ve adını Final Four'a yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 00:43 Güncelleme: 02.05.2025 - 00:43
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        Olympiakos, Euroleague'de Final Four'da!
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        Basketbol THY Avrupa Ligi play-off etabı 4. maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos, deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid'i 86-84 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve dörtlü finale kaldı.

        Movistar Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-16 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-42 üstün gitti.

        İkinci devrede etkili hücum eden Olympiakos, üçüncü periyodunu 68-65 önde bitirdiği karşılaşmayı 86-84 kazandı.

        Yunanistan ekibinde Evan Fournier, 23 sayıyla maçın en skoreri oldu. Real Madrid'de ise Mario Hezonja'nın 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

        Seriyi 3-1 kazanan Olympiakos, Fenerbahçe Beko'nun ardından dörtlü finale yükselen ikinci takım oldu.

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