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        Haberler Bilgi Spor Olympiakos- Braga UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Olympiakos- Braga UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının sonlanmasıyla gözler UEFA Avrupa Ligi maçlarına çevrildi. Bu kapsamda Olympiakos- Braga'yı konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesinde her iki takımda da eksikler bulunuyor. Futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Olympiakos- Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yusuf Yazıcı oynayacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 17:36 Güncelleme: 03.10.2024 - 17:36
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        • 1

          Olympiakos- Braga maçına sayılı saatler kaldı. İlk hafta maçında Olympiakos, Lyon deplasmanına konuk oldu ve maçı 2-0 kaybetti. Öte yandan Braga, Maccabi Tel Aviv'i evinde 2-1 mağlüp etmeyi başardı. Peki, Olympiakos- Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Yusuf Yazıcı forma giyebilecek mi? İşte detaylar...

        • 2

          OLYMPİAKOS- BRAGA MAÇI NE ZAMAN?

          Olympiakos- Braga maçı 3 Ekim Perşembe (bugün) 19.45'te oynanacak.

        • 3

          OLYMPİAKOS- BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Stadio Georgios'ta oynanacak olan karşılaşma tabii spor 2 üzerinden yayınlanacak. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekiyor.

          Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.

        • 4

          YUSUF YAZICI OYNAYACAK MI?

          Statü gereği Avrupa kadrosunda yer almayan Yusuf Yazıcı, Braga karşısında forma giyemeyecek.

        • 5

          MUHTEMEL 11'LER

          Olympiakos; Tzolakis, Costa, Retsos, Carmo, Ortega, Rodinei, Garcia, Willian, Chiquinho, Hezze, El Kaabi

          Braga; Magalhaes, Gomez, Ferreira, Niakate, Marin, Carvalho, A. Horta, R. Horta, Gharbi, Bruma, Fernandez

        • 6

          HER İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR!

          Olympiakos;

          Pirola- Darbeye bağlı sakatlık

          Martins- Arka adale

          Masouras- Arka adale

          Yusuf Yazıcı- Statü gereği

          Braga;

          Zalazar- Şüpheli

          Moutinho- Baldır/Bacak sakatlığı

          Rambu- Baldır gerilmesi

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