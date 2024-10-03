Olympiakos- Braga UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Olympiakos- Braga maçına sayılı saatler kaldı. İlk hafta maçında Olympiakos, Lyon deplasmanına konuk oldu ve maçı 2-0 kaybetti. Öte yandan Braga, Maccabi Tel Aviv'i evinde 2-1 mağlüp etmeyi başardı. Peki, Olympiakos- Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Yusuf Yazıcı forma giyebilecek mi? İşte detaylar...