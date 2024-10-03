Olympiakos- Braga UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının sonlanmasıyla gözler UEFA Avrupa Ligi maçlarına çevrildi. Bu kapsamda Olympiakos- Braga'yı konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesinde her iki takımda da eksikler bulunuyor. Futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Olympiakos- Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yusuf Yazıcı oynayacak mı?
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Olympiakos- Braga maçına sayılı saatler kaldı. İlk hafta maçında Olympiakos, Lyon deplasmanına konuk oldu ve maçı 2-0 kaybetti. Öte yandan Braga, Maccabi Tel Aviv'i evinde 2-1 mağlüp etmeyi başardı. Peki, Olympiakos- Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Yusuf Yazıcı forma giyebilecek mi? İşte detaylar...
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OLYMPİAKOS- BRAGA MAÇI NE ZAMAN?
Olympiakos- Braga maçı 3 Ekim Perşembe (bugün) 19.45'te oynanacak.
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OLYMPİAKOS- BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?
Stadio Georgios'ta oynanacak olan karşılaşma tabii spor 2 üzerinden yayınlanacak. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekiyor.
Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.
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YUSUF YAZICI OYNAYACAK MI?
Statü gereği Avrupa kadrosunda yer almayan Yusuf Yazıcı, Braga karşısında forma giyemeyecek.
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MUHTEMEL 11'LER
Olympiakos; Tzolakis, Costa, Retsos, Carmo, Ortega, Rodinei, Garcia, Willian, Chiquinho, Hezze, El Kaabi
Braga; Magalhaes, Gomez, Ferreira, Niakate, Marin, Carvalho, A. Horta, R. Horta, Gharbi, Bruma, Fernandez
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HER İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR!
Olympiakos;
Pirola- Darbeye bağlı sakatlık
Martins- Arka adale
Masouras- Arka adale
Yusuf Yazıcı- Statü gereği
Braga;
Zalazar- Şüpheli
Moutinho- Baldır/Bacak sakatlığı
Rambu- Baldır gerilmesi
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