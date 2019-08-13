Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir, Olympiakos'a konuk oluyor. Turuncu-lacivertliler, İstanbul'da oynanan ve son anlarında bir penaltıdan faydalanamadığı mücadeleyi 1-0 kaybetmişti. İstanbul ekibi, rövanşta ibreyi lehine çevirip play-off'a kalmanın hesaplarını yapıyor.

OLYMPIAKOS: 0 - BAŞAKŞEHİR: 0

(Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...)

STAT: Georgios Karaiskakis

SAAT: 21.30

YAYIN: TRT Spor

HAKEM: Bobby Madden

OLYMPIAKOS: Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Masouras, Valbuena, Podence, Guerrero

TEKNİK DİREKTÖR: Pedro Martins

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Vieira, Ponck, Clichy, Visca, Attamah, Azubuike, Elia, Crivelli, Robinho

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

NASIL TUR ATLAR?

İlk maçı 1-0 kaybeden Başakşehir, iki farklı ya da karşılıklı gollerin atıldığı tek farklı galibiyetlerde turu geçen taraf olacak. Turuncu-lacivertliler, normal süreyi 1-0 önde tamamlarsa maç uzatmaya gidecek. Bu bölümde de sonuç değişmese tur atlayan takımı penaltılar belirleyecek.

OKAN BURUK VE CHEDJOU YOK

UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, ilk maçta yaşanan gerilimin ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a, hakem kararlarını tanımadığı gerekçesiyle bir, savunma oyuncusu Aurelien Chedjou'ya ise hakeme karşı sarf ettiği söz sebebiyle 2 maç men cezası verdi. Buruk, mücadeleyi tribünden takip edecek.

AVRUPA'DA 20. MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olan Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 20. maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 19 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Bu maçlarda 19 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 27 gole engel olamadı.

OKAN BURUK YÖNETİMİNDE İKİNCİ RESMİ MAÇ

Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde ikinci resmi maçını da Olympiakos karşısında yapacak.

Okan Buruk, yönetiminde sahasında Olympiakos'a 1-0 kaybeden turuncu-lacivertli ekip, özel maçlarda ise 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlikle hazırlık dönemini tamamladı.

DEPLASMANDA 10. MAÇ

İstanbul ekibi, Olympiakos mücadelesi ile Avrupa kupalarında 10. kez deplasmanda tek dökecek.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 9 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 9 maçta 11 gol atarken, kalesinde ise 18 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti.

EN GOLCÜ İSİM VİSCA

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro izledi.

Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ İLKLERİ

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyete ulaştı.