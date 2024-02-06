Ölümünün birinci yıldönümünde: Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın hikayesi
Çektiği yemek videoları ile sosyal medyada ünlenen Taha Duymaz, geçen sene 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kalarak vefat etmişti. Peki, Taha Duymaz kimdir? İşte, Taha Duymaz'ın hayatına dair detaylar...
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6 Şubat 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş merkez üslü depremde hayatını kaybeden isimler arasında fenomen olarak bilinen Taha Duymaz da hayatını kaybetmişti ve depremin 12. gününde cansız bedenine ulaşılmıştı. Sosyal medyada genel olarak gündem olan bu fenomenin hayatı zorluklarla geçmişti. İşte, ölümünün birinci yıl dönümünde Taha Duymaz'ın hikayesi...
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TAHA DUYMAZ KİMDİR?
19 yaşında vefat eden Taha Duymaz, Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde ailesiyle birlikte yaşıyordu. Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle 4. sınıfta okulu bırakmak zorunda kalan Taha Duymaz, zamanının çoğunu köyde geçiriyordu.
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12 kardeşi olan Taha Duymaz, YouTube üzerinde birçok yemek videosu paylaşıyordu ve bu videolar insanlar tarafından çokça izleniyordu. Yaptığı açıklamalarında mutfak işlerine ilgi duyduğunu ve elindeki kısıtlı imkanlarla mutfakta yemek yaptığını söylüyordu.
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Yaptığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz, yemek videolarını kız kardeşi ile birlikte hazırlıyordu.
Fotoğrafta Taha Duymaz ve kız kardeşi yer alıyor. Kaynak: Instagram
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YAPTIĞI YEMEKLERİ DAĞITIYORDU
Ailesinin ekonomisine oldukça yardımı dokunan Duymaz, hem kendi kardeşlerini hem de köydeki çocukları sevindirmeyi seviyordu. Onlara elmalı şeker yapıp dağıttığı fotoğrafı da paylaşmıştı.
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AŞÇI OLMAK İSTİYORDU
Taha Duymaz hayalini ''Yemek yapmayı çok seviyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirmek istiyorum ve çocukluk hayalimi gerçekleştirerek iyi bir aşçı olmak istiyorum." sözleriyle ifade etmişti.
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Bu sözlerinin yanı sıra, geçen sene depremde hayatını kaybettiğinde ablası Semiha Duymaz tarafından diğer hayalleri de paylaşıldı. Listesinde:
'Eğitimimi tamamlayacağım',
'Aileme güzel bir hayat sunmak için çok çalışacağım',
'Aşçı olacağım'
'Ne olursa olsun hep iyi, dürüst bir insan olmaya çalışacağım' ifadelerinin yer aldığı görülüyor.
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AZ YAŞAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORDU
Geçmiş yıllara ait videolarından birisinde 19 yaşındaki Taha'nın “Gelecekteki planların ne?” sorusu üzerine söylediği sözler insanları üzmüştü. Soruya, "Ben geleceği görmüyorum yarına kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım az yaşayacağımı düşünüyorum, geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim" yanıtını vermişti.
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YAŞADIĞI ZORBALIĞA TEPKİSİ NEYDİ?
Armağan Çağlayan'ın programına çıkan Taha Duymaz konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Hayat benim hayatım, bir gün ölüp gideceğim. Ne zaman öleceğim belli değil. Belki büyümeyeceğim, belki 19, 20, 25 yaşında öleceğim. Yaptırayım da mutlu mutlu gideyim. Haksız mıyım? Kimse karışsın istemiyorum. İnsanların hayatına bu kadar karışmaktan vazgeçsinler...
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...İnsanların kendi hayatı, nasıl mutluysa öyle yaşıyor. Karışmayın! Şu anda 2022 yılındayız, 2023'e giriyoruz. Kimse kimsenin istediği şekilde hareket etmek zorunda değil. Sosyal medyada 'Samimiyetin gitti' şeklinde yorumlar yapılıyor. Estetik yaptırmak ile samimiyetin hiçbir alakası yok. Karakter meselesi, insanın karakteri değişmesin. İsteyen istediğini yaptırsın. Kim nasıl mutluysa öyle yaşasın. Hepimizin ömrü kelebek gibi, gelip geçiyor."
Kaynak: YouTube
Fotoğraf kaynak: Instagram