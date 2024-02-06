Ölümünün birinci yıldönümünde: Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın hikayesi

Bu sözlerinin yanı sıra, geçen sene depremde hayatını kaybettiğinde ablası Semiha Duymaz tarafından diğer hayalleri de paylaşıldı. Listesinde:

'Eğitimimi tamamlayacağım',

'Aileme güzel bir hayat sunmak için çok çalışacağım',

'Aşçı olacağım'

'Ne olursa olsun hep iyi, dürüst bir insan olmaya çalışacağım' ifadelerinin yer aldığı görülüyor.