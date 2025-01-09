Ölümlü kazada kırmızı bülten kararı!
Bolu'da meydana gelen bir kazada 2 kişinin ölümüne neden olan Iraklı sürücünün Türkiye'den ayrıldığı belirlenince, kırmızı bülten çıkarıldı
Bolu'da minibüsün TIR'a çarptığı, 2 kişinin öldüğü kazaya ilişkin davada Irak uyruklu sürücü Hüseyin Muhammed Ali İsmail Kasımle'nin (47) Türkiye'den ayrıldığı tespit edilince mahkeme heyeti, kırmızı bültenle arama kararı çıkartılmasına hükmetti.
DHA'nın haberine göre kaza, 30 Kasım 2020'de saat 19.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkisinde meydana geldi.
Ankara istikametine giden Irak uyruklu Hüseyin Muhammed Ali İsmail Kasımle yönetimindeki minibüs, Hüseyin Canpunar yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüsteki Irak uyruklu Assım Musa Hayder Al Haideri (58) ve Haydar Nazari (19) yaşamını yitirdi, 3 Iraklı da yaralandı.
ASLİ KUSURLU BULUNDU
Kazanın ardından minibüs sürücüsü Hüseyin Muhammed Ali İsmail Kasımle hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Dava kapsamında Muhammed Ali İsmail Kasımle'nin asli kusurlu olduğu tespit edildi. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında süren duruşmalara katılmayan ve Türkiye'den ayrıldığı belirlenen sanık hakkında mahkeme heyeti, kırmızı bültenle arama kararı çıkartılmasına hükmetti.