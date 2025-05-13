Ölümlü Dünya 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Ölümlü Dünya 2 konusu nedir, ne zaman çekildi?
Ölümlü Dünya 2 filmi 13 Mayıs Salı günü televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ölümlü Dünya'nın devamı niteliğinde olan film, 2023 yılında vizyona girdi. Ali Atay'ın yönettiği, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi ile birlikte senaryosunu yazdığı Ölümlü Dünya 2 filmi, 12 günde 1 milyon seyirciye ulaştı. Peki, "Ölümlü Dünya 2 konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Ölümlü Dünya 2 konusu ve oyuncu kadrosu...
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Ölümlü Dünya 2 filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Filmin başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Feyyaz Yiğit, Alper Kul, Mehmet Özgür, Giray Altınok, Sarp Apak, İrem Sak, Özgür Emre Yıldırım, Doğu Demirkol ve Reha Özcan paylaşıyor. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Ölümlü Dünya 2 konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" sorularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
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ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 KONUSU NEDİR?
Artık birer kanun kaçağı olarak yaşayan Mermer ailesinin her bir üyesi kendi sorunlarında boğulmuştur. Serhan, karnı burnunda Begüm’ü yeni hayat tarzlarına alıştırmakta zorlanırken Serbest, hayatında bir kadının eksikliğini fark etmiştir. Gazanfer ise, maskesi düşen ailesini örgüte karşı bir arada tutmak için çabalamaktadır.
Zafer’in örgütün eline düşmesi ise her şeyi tepetaklak eder. Oğluna kavuşmak isteyen Gazanfer, eski bir dostundan yardım ister. Bu sefer evlatlarını geri almak için son bir vurgun yapmaya kalkışacak olan Mermer ailesi, bile isteye arı kovanına çomak sokmaktadır.
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ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 OYUNCULARI KİMLER?
Ahmet Mümtaz Taylan - Gazanfer
Alper Kul - Oktay
Sarp Apak - Serhan
İrem Sak - Begüm
Doğu Demirkol - Zafer
Feyyaz Yiğit - Serbest
Mehmet Özgür - İlhami
Özgür Emre Yıldırım - Atakan
Giray Altınok - Şenol
Reha Özcan - Maestro
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