Bradford, giderek saplantı haline dönüşen bu düşüncelerini kanıtlamak uğruna intihar etmeye karar verdi ve bunu yapmadan önce işe yaraması umuduyla bir dizi ayin ve büyü yaptı.
Ölümünden sonra aile üyeleri, Thomas'la kendileriyle iletişim kurmaya çalıştığına inandıkları rüyalar veya düşünceler gibi çeşitli deneyimler yaşadıklarını bildirdi.
Ancak, kesin olmayan sonuçlar nedeniyle, bazıları bunun tamamen tesadüf olabileceğini savunurken, diğerleri bunun gerçek olmasını dilediklerini belirtti. Bununla birlikte, hem inananlar hem de konuya şüpheyle yaklaşan kişiler arasında yoğun tartışmalar yaşandı.