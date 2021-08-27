DHA

Olay, 17 Ağustos´ta Kızılca Kayabaşı İstasyonu'nda meydana geldi. Dursun Arslan, yönetimindeki 05 AU 421 plakalı otomobille çift yönlü bariyer olan hemzemin geçide geldi.

DHA'nın haberine göre, ikaz lambalarının yanmasına rağmen ilk bariyerin açık olan bölümünden geçen Arslan, diğer bariyeri kaldırmak için aracından indi. Ancak bu sırada Dursun Arslan, trenin geldiğini gördü.

Bir eliyle bariyeri kaldırmaya çalışırken, diğer eliyle de trenin makinistine durması için el salladı. Samsun yönüne giden yük trenini Dursun Arslan´ın otomobiline çarptı.

Trenin sürüklediği otomobil şarampole yuvarlandı. Dursun arslan ise son anda kaçarak kurtuldu. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.