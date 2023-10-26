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        Haberler Televizyon Ölümcül Makineler filminin konusu nedir? Mortal Engines oyuncuları kimlerdir, ne zaman çekildi?

        Ölümcül Makineler filminin konusu nedir? Mortal Engines oyuncuları kimlerdir?

        Ölümcül Makineler filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Seneryosunu Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Christian Rivers oturmaktadır. 2018 yılında vizyona giren Ölümcül Makineler filminin başrollerinde Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving yer almaktadır. İşte Ölümcül Makineler (Mortal Engines) filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 18:26 Güncelleme: 26.10.2023 - 18:26
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        Ölümcül Makineler konusu ve oyuncuları
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        Ölümcül Makineler (Mortal Engines) filmi 26 Ekim akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Ölümcül Makineler filmi 2018 yılında sinema perdesine aktarılmıştır. Peki, "Ölümcül Makineler konusu nedir? Mortal Engines oyuncuları kimlerdir, ne zaman çekildi?" İşte Ölümcül Makineler filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        ÖLÜMCÜL MAKİNELER KONUSU NEDİR?

        Ölümcül Makineler, büyük bir yıkımın ardından kurulan yeni düzende hayatta kalmaya çalışan insanların hikayesini konu ediyor. Medeniyeti yok eden büyük felaketin ardından yıllar geçmiştir. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. İnsanlar kendilerine yeni bir yaşam biçimi geliştirmiştir. Yeryüzünde hareket eden büyük şehirler, dünyada dolaşarak daha küçük olan kasabaları vahşice yağmalamaktadır. Tom Natsworthy, yürüyen büyük şehirlerden olan Londra’nın alt sınıfındandır. Tehlikeli kaçak Hester Shaw ile karşılaşan Tom Natsworthy artık hayatta kalmak için savaşmak zorundadır. Bu iki farklı insan hayatlarının değişmesine neden olan bir ittifak kurar. Yollarının kesişmesi beklenmedik olan bu ikilinin kurduğu ihtimal dışı ortaklık, dünyanın kaderini değiştirecektir.

        ÖLÜMCÜL MAKİNELER OYUNCULARI KİMLER?

        Hera Hilmar

        Robert Sheehan

        Hugo Weaving

        Jihae

        Ronan Raftery

        Leila George

        Patrick Malahide

        Stephen Lang

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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