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        Haberler Dünya Ölüm nedeni açıklandı! İngiliz Kraliyet Ailesi'nde şüpheli ölüm

        Ölüm nedeni açıklandı! İngiliz Kraliyet Ailesi'nde şüpheli ölüm

        İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Kent Prensi Michael'ın kızı Leydi Gabriella Kingston'ın kocası Thomas Kingston'ın 45 yaşında Cotswolds'taki evinde öldüğü açıklanmıştı. Yetkililer yaptığı soruşturmada Kingston'ın ölüm nedenini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 11:26 Güncelleme: 02.03.2024 - 11:26
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        İngiliz Kraliyet Ailesi'nde şüpheli ölüm
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        İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Kent Prensi Michael'ın damadı ve kızı Leydi Gabriella Kingston'ın kocası Thomas Kingston'ın 45 yaşında hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

        Konuya ilişkin saraydan yapılan açıklamada "Thomas Kingston'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Tom, onu tanıyanların hayatına ışık tutan biriydi" denilmiş ve başka bir açıklama yapılmamıştı.

        YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

        Olaya ilişkin soruşturma sürerken adli birimlerden yeni açıklama geldi.

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        Independent'ta yer alan habere göre kıdemli adli tabip Katy Skerrett, Gloucestershire Adli Tıp Mahkemesi'nde soruşturmayı açarken, 45 yaşındaki Kingston'ın Pazar günü anne ve babasıyla birlikte öğle yemeğini evinde yediğini söyledi.

        Skerrett, öğle yemeğinden sonra babası köpekleri gezdirmek için Kingston'ın dışarı çıktığını ama döndüğünde evde bulunamadığını ifade etti. İfadelere göre yaklaşık 30 dakika sonra annesi Kingston'ı aramaya gitti, babası ise hiçbir yanıt alamayınca kilitli ek binaya girdi.

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