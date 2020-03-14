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ÜNİVERSİTELİNİN ÖLÜM AYLIĞI HANGİ DURUMDA KESİLİR?

Soru: Üniversite talebesiyim ve Emekli Sandığı’ndan rahmetli babam üzerinden yetim aylığı alıyorum. Sağlık sebeplerinden dolayı bir dönem kaydımı yenilemedim. Bu dönem ders kaydımı yaptırdım ve tekrar aktif öğrenci statüsüne girdim. Kesilen yetim aylığımın yeniden bağlanması için başvuru yapmama gerek var mı? Nasıl bir süreç izlemem gerekir? (S.D.)

Yanıt: Erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için öğrenci değilse 18, orta öğrenim yapması halinde 20, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olması gerekir. Orta öğrenimin 20, yüksek öğrenimin ise 25 yaşından önce bitmesi halinde, ölüm aylıkları bu yaşlar beklenmeden kesilir. Evlenen erkek çocukların aylıkları, belirtilen yaşlara kadar devam eder.

Ölüm aylığı alanların, belirlenen azami sürede okuldan mezun olması gerekir. Azami süre üniversite hazırlıkta 2 yıl, ön lisansta 4 yıldır. Lisans öğreniminde azami süre ise 4 yıllık fakültede 7 yılı, 5 yıllık fakültede 8 yılı, 6 yıllık fakültede ise 9 yılı geçemez. Dört yıllık bir üniversiteyi 7 yılda bitiremeyen öğrencinin aylığı, yaşı kaç olursa olsun kesilir.

Kaydı silinen öğrencilerin ölüm aylığı, silik duruma düştüğü tarihi takip eden aydan itibaren kesilir. Okul tarafından kaydı silinen öğrencilere ölüm aylığı bağlanmaz.

Öğrenciler kayıt dondurduklarında, dondurulan süreleri azami öğrenim sürelerine ilave edilir. Kaydını yeniledikten sonra herhangi bir nedenle donduranların öğrencilik hakları devam ettiğinden, dönem sonuna kadar ölüm aylığı ödenir. Ancak, kaydını yenilemeden donduran öğrencilere ölüm aylığı bağlanmaz, bağlanmış aylıkları kesilir.

Yüksek öğrenime devam eden öğrenciler bir dönemi geçen uzaklaştırma cezası veya üniversiteden çıkarılma cezası alırsa, ölüm aylıkları kesilir. Aylık bağlama talepleri kabul edilmez. Bir dönemi aşmayan uzaklaştırma cezalarında ise ölüm aylığı ödenmeye devam eder. Özetlemek gerekirse, SGK’nın öğrenci çocuklara ölüm aylığı bağlama işlemleri şöyle yürütülüyor:

Aktif öğrenci: Azami eğitim süreleri içerisinde her dönem kaydını yenileyerek öğrenimine devam eden öğrenciye ölüm geliri/aylığı ödenir.

İzinli/kayıt donduran öğrenci: Dondurulan sürelerin azami öğrenim sürelerine ilave edildiği gözönüne alındığında kaydını yeniledikten sonra herhangi bir nedenle kaydını donduran öğrencilerin öğrencilik hakları devam ettiğinden, dondurulan dönem sonuna kadar ölüm aylığı ödenir. Kaydını yenilemeden donduran öğrencilere ise ölüm aylığı bağlanmaz.

Cezalı öğrenci: Yükseköğrenime devam eden öğrencinin en az bir dönemi geçen uzaklaştırma cezası alması durumunda ölüm aylığı kesilir. Cezanın bir dönemi aşmaması halinde aylık ödenir.

Pasif/öğrenim kaydını yenilemeyen öğrenci: Pasif öğrenci, kaydını yenilemeyen öğrenci olduğundan ölüm aylığı alamaz.

Sonuç olarak, eğer kaydınızı yenileyip ondan sonra dondurmuş olsaydınız ölüm aylığınızda hiçbir kesinti olmayacaktı. Dondurmuş olduğunuz dönemde aylık almaya devam edecektiniz. Sadece bir dönem ara verip kaydınızı yeniledi iseniz tekrar ölüm aylığı bağlatmak için sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunmanız gerekir.

DÜŞÜK ÜCRET EMEKLİ AYLIĞINI NE KADAR ETKİLER?

Soru: 03.10.2013’te çalışmış olduğum bankadan tazminatımı alarak kendi isteğimle ayrıldım ve yaş beklemeye başladım. 08.09.2021 tarihinde emekli olmayı bekliyorum. Bir iş teklifi aldım. Ödenecek maaş, en son çalıştığımdan düşük olacak. Bu durum emekli maaşımı nasıl etkiler? (Nilgün T.)

Yanıt: Nilgün Hanım, yeni işten alacağınız ücretin emekli aylığını nasıl etkileyeceği, hangi dönemde ne kadar ücret aldığınıza, hangi dönemde kaç yıl çalıştığınıza ve yeni işinizde alacağınız ücrete bağlı olarak değişir. Emekliliğinize 1.5 yıllık süre kaldığı görülüyor. Bu süre içinde alacağınız ücretiniz düşük olsa bile emekli aylığınıza olumsuz anlamda büyük bir etki etmez. İş teklifini gönül rahatlığı ile değerlendirebileceğinizi düşünüyorum.

70 GÜN BORÇLANARAK BİR YIL ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

Soru: 23.06.1975 doğumluyum. 01.02.1999 tarihinde işe giriş yaptım. Halen çalışıyorum. Şu an toplam 6187 gün prim ödemem görünüyor. 1996 yılı 8. ayda askere gittim. 18 ay askerlik yaptım. Askerlik borçlanması yaparak emeklilik yaşımı erkene çekebilir miyim? (Cemal K.)

Yanıt: Cemal Bey, işe giriş tarihiniz itibarıyla normalde 25 yıl sigortalılık, 5975 prim günüyle 58 yaşa tabisiniz. İşe girdikten sonra askerlik yapmış olanlar, askerlik borçlanmasıyla sadece prim günlerini artırırlar. Sigortalı çalışmaya başlamadan önce askerlik yapanlar askerlik sürelerini borçlandıkları takdirde ise hem prim günlerini artırırlar hem de emeklilik yaşını öne çekebilirler. Siz de askerlik borçlanmasıyla emeklilik yaşınızı öne çekebilirsiniz. Ancak, tamamını borçlanmanıza gerek yok. Sadece 70 gün askerlik borçlanması yaptığınız takdirde 57 yaşında emekli olabilirsiniz.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Soru: 05.07.1971 doğumluyum. 01.08.1985 SSK girişim var, 30 gün çalıştım. 1995’te 20 gün, 1996’da 120 gün SSK primim bulunuyor. 10.12.1996 tarihinde öğretmenliğe başladım. 2001 yılında istifa ettim. 2001’den Aralık 2010’a kadar BAĞ-KUR’um oldu. 09.12.2010 ‘da tekrar öğretmenliğe döndüm ve çalışmaya devam ediyorum. Askerliğimi 1 ay eğitimden sonra asker öğretmen olarak yaptım. Ne zaman emekli olabilirim? (Ali Fuat T.)

Yanıt: Ali Bey, 1999’dan önce çalışmaya başlayan devlet memurlarının emeklilik yaşı, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık hizmet süresini doldurmaya kalan süreye göre belirlenir. Söz konusu tarih itibarıyla emeklilik hizmet sürenizi doldurmaya kalan süre 18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıldan az olduğu için 56 yaşında emekli olabilirsiniz. Öğretmenliğe ara verip bir süre BAĞ-KUR’da çalışmış olmanıza rağmen, son on yıldır öğretmenliğe devam ettiğiniz için Emekli Sandığı’ndan emekli olmanıza engel teşkil etmez. 5 Temmuz 2027 tarihinden itibaren emekli olabilirsiniz.