Ölü ve yaralılar var! Çanakkale'de tur otobüsü devrildi!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 28 Ağustos'ta yaşanan ve 5 kişinin ölümü, 38 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ardından acı haber bu sefer Çanakkale'den geldi.
SU KANALINA DEVRİLDİ
Kocaeli'nden Çanakkale'ye giden tur otobüsü Çanakkale’nin Ezine ilçesinde su kanalına devrildi. Özgür Ercan’ın idaresindeki tur otobüsü Çanakkale istikametine doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
OTOBÜSTE 55 KİŞİ BULUNUYORDU
İHA'da yer alan habere göre yoldan çıkan otobüs, yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta 52 yolcu ve 3 mürettebat olmak üzere 55 kişinin bulunduğu öğrenildi.
BİR YOLCU HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonrasında araçta yolcu olarak bulunan Uğur Seçil Çetinkaya hayatını kaybetti. 31 yaralı Ezine Devlet Hastanesi'ne, 8 yaralı Ayvacık Devlet Hastanesi'ne, 4 yaralı Bayramiç Devlet Hastanesine, 4 yaralı ÇOMÜ Araştırma Hastanesi'ne, 5 yaralı ise Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da kaza sonrasında bölgeye gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Ağır yaralanan yolcu bulunmadığını belirten Vali Aktaş, “Kocaeli’nden ilimize turist getiren tur firmasına ait bir otobüs sabah saatlerinde Ezine ilçemizde yoldan çıkarak yan yatmıştır. Otobüste toplamda 52 yolcu, 3 mürettebat bulunmakta. Kazada maalesef bir yolcumuz hayatını kaybetti. Yaralı vatandaşlar Çanakkale’de bulunan hastanelerde ve çevre ilçelerde bulunan hastanelerde tedavi altındalar.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Kazada ağır yaralanan hastamız bulunmamakta. Meydana gelen kazanın sebebi, trafik birimlerimiz, emniyet birimlerimiz, savcımızın nezaretinde araştırılıyor” dedi.
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