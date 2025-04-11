Olivia Munn: Doğum sonrası depresyon kanserle mücadeleden daha zordu

Olivia Munn, iki taraflı meme kanserini yenmek için iki yılda beş ameliyat olduğunu geçen yıl açıklamıştı. Zorlu bir tedavi süreci gerçirmesine rağmen, ünlü oyuncu, doğum sonrası depresyonun kanser tedavisinden daha zor olduğunu söyledi. 2021 yılında oğlu Malcolm Hiệp Mulaney'i dünyaya getiren Munn, doğum sonrası depresyonla mücadelesinin daha kötü olduğunu itiraf etti.

44 yaşındaki oyuncu, üç emzirme koçu tutmasına rağmen anne sütü üretemediğinde kaygısının tavan yaptığını ve hamilelik kilolarından kurtulmak için çabalarken üzerine hiçbir şeyin uymadığını söyledi.

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Olivia Munn, 2021'de oğlu Malcolm'u dünyaya getirdi

Verdiği röportajda, "Emzirmeyi hemen bıraktığınızda hormonlarınız düşer ve doğum sonrası kasırga gibi gelebilir" diyen Munn, "Bunların hiçbirini fark etmedim ve kimseye bundan bahsetmedim. Sonra sanki bir uçurumdan düşmüşüm gibiydi ve sadece düşüyordum, düşüyordum, düşüyordum, düşüyordum. Kanserle mücadele etmekten daha zordu" ifadesini kullandı.

Olivia Munn, eşi John Mulaney ve taşıyıcı anneden doğan kızı Méi June

"Dünyanın sonu gibi hissettim. Bir korku filmi izlerken hissettiğim şeydi" diyen Munn, "Aklınıza gelebilecek en kötü, en korkutucu korku filmini düşünün. Vücudumun hissettiği şey buydu" diye konuştu. Ünlü oyuncu, "John'un sabrını gerçekten test ettim. Tanrı'ya şükür ki o çok sabırlı bir insan ve gerçekten çok şeye dayanabiliyor" sözleriyle, komedyen eşi John Mulaney'i övdü. REKLAM Olivia Munn, geçen yıl eylülde doğan kızıyla TAŞIYICI ANNEDEN KIZI OLDU Meme kanseri nedeniyle geçen yıl mart ayında mastektomi ameliyatıyla iki memesinin alındığını açıklayan, ardından kanserle mücadele kapsamında tam histerektomi olduğunu, yani rahminin ve yumurtalıklarının alındığını söyleyen oyuncu, eylül ayında taşıyıcı anneden kız bebek sahibi oldu. 14 Eylül'de dünyaya gelen kızına 'Méi June' adını verdiklerini açıklayan Munn, "Kızımı taşıyamayacağım için çok derin duygular yaşadım. Taşıyıcı annemizle ilk tanıştığımda anne anneye konuştuk. Bana o kadar çok zarafet ve anlayış gösterdi ki, gerçek hayattaki bir meleği bulduğumu biliyordum. Bebeğimizi 9 ay boyunca güvende tuttuğu ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürdüğü için minnettarlığımı kelimelerle anlatamam" ifadesini kullanmıştı.