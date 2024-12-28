Olivia Hussey, hayata veda etti

Mahkeme, 1968 tarihli Romeo ve Juliet filmindeki çıplak sahnelerin 'çocuklara yönelik taciz içermediği' sonucuna vararak, yapımcı şirket Paramount'un davayı düşürme teklifini kabul etmişti.

FİLM İKİ OSCAR KAZANDI

'En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' dâhil olmak üzere dört Akademi Ödülü'ne aday gösterilen tartışmalı film, 'En İyi Görüntü Yönetmenliği' ve 'Kostüm Tasarımı! Oscar'larını kazandı.