Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Olivia Hussey, hayata veda etti - Magazin haberleri

        Olivia Hussey, hayata veda etti

        1968 yapımı 'Romeo ve Juliet' filminin yıldızı Olivia Hussey, 73 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 12:10 Güncelleme: 28.12.2024 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          William Shakespeare'in eseri 'Romeo ve Juliet'in sinemaya uyarlamalarından birinde 'Juliet' rolüyle kamera karşına geçen Olivia Hussey, yaşamını yitirdi.

        • 2

          Olivia Hussey'in ölümünü ailesi duyurdu. İngiliz oyuncunun, 27 Aralık'ta evinde hayata veda ettiği belirtildi. Film yapımcısı Marc Huestis, Hussey'in kanser nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

        • 3

          ROL ARKADAŞIYLA DAVA AÇMIŞTI
          2022'de Olivia Hussey ile rol arkadaşı Leonard Whiting, yapımcı Franco Zeffirelli'nin 'Romeo ve Juliet'te onları bilgileri olmadan çıplak sahnelerini çektiğini iddia ederek Paramount Pictures'a dava açmıştı.

          Olivia Hussey film çekildiğinde 15, Whiting ise 16 yaşındaydı. İkili, 500 milyon dolar tazminat talep etmişti.

        • 4

          Mahkeme, 1968 tarihli Romeo ve Juliet filmindeki çıplak sahnelerin 'çocuklara yönelik taciz içermediği' sonucuna vararak, yapımcı şirket Paramount'un davayı düşürme teklifini kabul etmişti.

          FİLM İKİ OSCAR KAZANDI
          'En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' dâhil olmak üzere dört Akademi Ödülü'ne aday gösterilen tartışmalı film, 'En İyi Görüntü Yönetmenliği' ve 'Kostüm Tasarımı! Oscar'larını kazandı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
        Alın dolgusu kör etti
        Alın dolgusu kör etti
        Ziyech de ayrılık için para istiyor!
        Ziyech de ayrılık için para istiyor!
        Peş peşe yağış uyarıları! Çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi
        Peş peşe yağış uyarıları! Çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi
        Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu
        Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türksat 6A yörüngesine ulaştı
        Türksat 6A yörüngesine ulaştı
        Telefonunuzu tuvalete götürmeden önce bir daha düşünün!
        Telefonunuzu tuvalete götürmeden önce bir daha düşünün!
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        Yunan basını: Biz vida bile üretemiyoruz
        Yunan basını: Biz vida bile üretemiyoruz
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        En iyi 5 boks filmi
        En iyi 5 boks filmi
        Habertürk Anasayfa