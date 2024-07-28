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        Haberler BBC Dünya Olimpiyatlar, Paris’te yağan yağmurun altında nehirde geçit töreni ve konserlerle başladı

        Olimpiyatlar, Paris’te yağan yağmurun altında nehirde geçit töreni ve konserlerle başladı

        Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Olimpiyatlar'ın açılış töreni, yağan yağmurun altında Sen Nehri boyunca sporcu kafilelerinin geçiş yapmasıyla gerçekleşti.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 28.07.2024 - 09:44 Güncelleme: 28.07.2024 - 09:44
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        Olimpiyatlar, Paris’te yağan yağmurun altında nehirde geçit töreni ve konserlerle başladıGetty Images

        Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Olimpiyatlar’ın açılış töreni, yağan yağmurun altında Sen Nehri boyunca sporcu kafilelerinin geçiş yapmasıyla gerçekleşti.

        Dünyanın en ünlü şarkıcılarından olan Lady Gaga, Notre-Dame Katedrali'nin yakınında Fransız kabare şarkısının da repertuarında olduğu bir performans hayata geçirdi.

        Dansçıların şehrin dört bir yanındaki çatılarda performans sahnelediği açılış töreni, tam anlamıyla işitsel, görsel bir renk cümbüşü olarak tarihe geçti.

        Sporcuların yer aldığı tekneler, Paris’in en meşhur yapılarının kenarında yer aldığı 6 kilometrelik nehir boyunca seyircileri selamlayarak uzun bir geçit gerçekleştirdi.

        Olimpiyatlar’ın açılış töreninin ilk defa bir stadyumun dışında gerçekleşmesi geniş güvenlik önlemlerinin alınmasına yol açmıştı.

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