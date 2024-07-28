Olimpiyatlar, Paris’te yağan yağmurun altında nehirde geçit töreni ve konserlerle başladı

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Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Olimpiyatlar’ın açılış töreni, yağan yağmurun altında Sen Nehri boyunca sporcu kafilelerinin geçiş yapmasıyla gerçekleşti.

Dünyanın en ünlü şarkıcılarından olan Lady Gaga, Notre-Dame Katedrali'nin yakınında Fransız kabare şarkısının da repertuarında olduğu bir performans hayata geçirdi.

Dansçıların şehrin dört bir yanındaki çatılarda performans sahnelediği açılış töreni, tam anlamıyla işitsel, görsel bir renk cümbüşü olarak tarihe geçti. Sporcuların yer aldığı tekneler, Paris’in en meşhur yapılarının kenarında yer aldığı 6 kilometrelik nehir boyunca seyircileri selamlayarak uzun bir geçit gerçekleştirdi. Olimpiyatlar’ın açılış töreninin ilk defa bir stadyumun dışında gerçekleşmesi geniş güvenlik önlemlerinin alınmasına yol açmıştı.