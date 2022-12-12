Kazayı "korkunç bir an" olarak değerlendiren 33 yaşındaki Rudisha, "Uçak kalktıktan 7-8 dakikaya kadar, her şey yolundaydı. Uçağın motoru aniden sessizleşti. Pilot, boş bir alan gördü ve uçağı buraya indirmeye karar verdi. Bu sırada kanatlardan birisi ağaca çarptı ve uçak kayalık bir alanda durmadan önce defalarca spin attı. Pilot, uçağı sabit tutmak için uzun bir süre inanılmaz çaba gösterdi." ifadelerini kullandı.