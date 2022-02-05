Beyindeki ölmüş sinir hücrelerini diriltti

En iyi buluş yapan 10 bilim insanından biri olan Doç. Dr. Hande Özdinler, beyindeki ölü hücreleri diriltmeyi başardı. ABD'de aldığı ödüllerle tüm dünyaya adından söz ettirdi.

Doç. Dr. Özdinler'i bu noktaya getiren kişi genç yaşta kaybettiği kardeşi oldu.

Özdinler, "Aniden beyin kanaması geçirdi, ailecek perişan olduk. Beyin konusunda çok az şey biliyordum. ABD'ye doktora için gittim fakat kardeşim vefat etmeseydi belki bitki biyoteknolojisi okuyacaktım. Doktoramın üçüncü senesi olmasına rağmen bütün kolumu değiştirip sinir bilimlerine yöneldim" dedi.

Özdinler, "Çok okudum. Harvard Üniversitesinde nörocerrahi bölümüne gittim. Harvard'da hoca oldum. Sanki beyini öğrenirsem kardeşimi canlandıracağım veya ona yapabileceğim bir şey gibiydi" diye konuştu.

ALS, PLS, PARKİNSON, ALHEIMER VE BEYİN KANAMASI HASTALARINA ÇARE OLACAK

ALS, PLS, Parkinson, Alzheimer ve beyin kanaması hastalarına çare olacak ilaç hayvan deneylerinde başarılı oldu.

Özdinler, "Özellikle ALS hastalığı çok zor bir hastalık. Hastalar gerçekten yavaş yavaş bütün insanlık yetilerini kaybediyorlar. Beyindeki motor nöronlar 'Ben artık yapamayacağım bu işi ve öleceğim' diye karar veriyorlar ve yavaş yavaş ölme hızlanıyor" dedi.

ÖLEN MOTOR NÖRONLARI 60 GÜNDE CANLANDIRDI

Özdinler, ölen motor nöronları kendi buluşları olan NU9 isimli kimyasal maddeyle 60 günde canlandırdı.

Özdinler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buluşu yapmak ve buluşu klinik aşamaya kadar getirmek en uzun süren süreç. Biz şimdi onu tamamlamış bulunuyoruz. Tahmin ediyorum ki iki veya üç sene içerisinde sonlandıracağız."

Özdinler, "10 yıl içinde tedavi kullanılabilir" dedi.