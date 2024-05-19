Oleksandr Usyk, Tyson Fury'yi yenerek ağır sıklet boks şampiyonu oldu! - Diğer Haberleri

Oleksandr Usyk, Tyson Fury'yi yenerek ağır sıklet boks şampiyonu oldu! - Diğer Haberleri

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Ağır sıklet boksun iki büyük ismi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yakın dönem boks tarihinin en önemli maçlarından birinde karşılaştı. Kingdom Arena'daki müsabakada 35 yaşındaki Tyson Fury ile 37 yaşındaki Oleksandr Usyk karşı karşıya geldi.

Başa baş mücadeleye sahne olan ve nefesleri kesen mücadele 12 raund sürerken kazanan Ukraynalı boksör Usyk oldu. Hemen her raund dengede giderken Usyk, Fury'yi dokuzuncu raundda sarsarak öne geçmeyi başardı.

Kariyerinde çıktığı tüm maçları kazanan 37 yaşındaki Ukraynalı aynı anda dört büyük ağır sıklet kemerin tamamına sahip olan ilk boksör Lennox Lewis'tan bu yana bunu başaran ilk isim oldu. Ukraynalı boksör Usyk, “Ekibime çok teşekkür ederim. Bu ailem ve ülkem için büyük bir fırsat” dedi.

Maç sonrası Fury, hakemlerin kararında Ukrayna'ya duyulan sempatinin etkili olduğunu iddia ederek hemen rövanş istedi. Fury, "Bu maçı kazandığıma inanıyorum. Ülkesi savaşta ve insanlar savaşta olan ülkenin tarafını tutuyor," dedi. Fury'nin menajeri Frank Warren, sözleşmede rövanş maddesi olduğunu ve bu kararın Fury'ye bağlı olduğunu söyledi.