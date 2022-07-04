Öldü denilen kızını son kez görmek isteyince şoke oldu
Kaza sonrası hayatını kaybettiği belirtilen kızını son kez görmek isteyen anne, hayatının şokunu yaşadı. Anneye morgda kızı diye gösterilen cansız bedeninin başka kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Kazada yaralı olarak belirtilen Ayşenur Boncuk’un hayatını kaybettiği, 'öldü' olarak kayıtlara geçen Nisanur Karabulut’un ise hastanede tedavi altında olduğu ortaya çıktı. Zafer Samancı'nın haberi...
Konya Beyşehir karayolunda meydana gelen kaza sonrası hayatını kaybettiği belirtilen kızını son kez görmek isteyen anne, hayatının şokunu yaşadı. Anneye morgda kızı diye gösterilen cesedin başka kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Kazada yaralı olarak belirtilen Ayşenur Boncuk’un hayatını kaybettiği, öldü olarak kayıtlara geçen Nisanur Karabulut’un ise hastanede tedavi altında olduğu ortaya çıktı.
Kaza saat 18.00 sıralarında Konya-Isparta karayolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir istikametinden Konya’ya giden D.Ç. (19) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen, K.A. (44) idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde, 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
KIZINI SON KEZ GÖRMEK İSTEDİ, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Kazada iki kızını kaybetmenin verdiği üzüntü ile kızlarının cenazelerini son kez görmek isteyen anne morga gitti. Kazada hayatını kaybeden kızlarından Şevval Karabulut’u gören anne kızı Nisa’nın da cenazesini görmek istedi. Anneye gösterilen ceset kızı Nisa’ya ait değildi.
Annenin, “Bu kızım” değil demesi üzerine, kazada hayatını kaybeden ve yaralananların isim listesi tekrar kontrol edildi. İddialara göre, kazadan yaralı olarak kurtulan ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Ayşenur Boncuk’un fotoğrafı Karabulut ailesine gösterildi.
Anne Karabulut tedavi gören kişinin ise kendisine öldü olarak bildirilen Nisanur olduğunu görünce yetkililere haber verdi. Karışıklığın ailelerin teşhis sırasında yaptığı hatadan kaynaklandığı ortaya çıkarken, yaralı olarak bilinen Ayşenur Boncuk’un hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Öldü denilen kızını son kez görmek isteyince şoke oldu/oldu-denilen-kizi-hastanede-cikti-3475070
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