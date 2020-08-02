İHA

Fevzi Çakmak Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan bir araç kiralama dükkanında meydana gelen olayda, 2 grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa süre içerisinde kavga dönmesi üzerine Mehmet Ö., bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, dükkanda inceleme yaptı. Bıçaklanarak yaralanan Mehmet Ö.'de ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayrıca kavga sırasında kullanılan tüfekten çıkan saçmalar da dükkanın camlarını kırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, çıkan kavga Mehmet Ö.'yü bıçakladığı iddia edilen Ö.Ş. (21),olaydan yarım saat sonra dükkanın çevresine geldi. Burada polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan Ö.Ş., gözaltına alındı. Ayrıca polis ekiplerinin Ö.Ş.'nin aracında yaptığı aramada tüfek ve üzerinde de bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.