Olay yerinde ağlamıştı! Çocukluk arkadaşına 25 yıl hapis!

TAKDİR İNDİRİMİYLE 25 YILA ÇARPTIRILDI

Hayatını kaybeden Osman Yalınkaya.

Mahkeme sanığın şahsi ve sosyal durumu, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul ederek takdiri indirim uyguladı. Takdiri indirim ile sanık Mahmud Sezgin 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ÜYE HAKİMDEN KARARA ŞERH

Mahkeme heyetinde üye hakim Fatih Taşdemir sanık hakkında verilen hapis cezası kararına şerh koydu. Üye hakim şerhde 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesine atıfta bulunarak, "Dava dosyasında yapılan incelemede 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunun mütalaasında kişinin ölümüne neden olan atışın ölen Osman Yalınkaya'nın kendisi tarafından mümkün olduğu ancak aynı mesafeden bir başkası tarafından atışın yapılmasının mümkün olabileceği, bu hususta kesin bir değerlendirme yapılmadığının belirtilmiş olması, yine dava dosyasında mevcut Polis Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğü'nün uzmanlık raporları ile Adli Tıp Kurumu raporlarında el svaplarını ilişkin çelişkili ifadelerin bulunmuş olması, sanığın en başından itibaren istikrarlı olarak üzerine atılı suçlamayı kabul etmemiş olması bir bütün halinde değerlendirildiğinde, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı ve yeterli delillerin dava dosyasında mevcut olmadığı, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereğince şüpheli durumların sanık aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü tesis edilemeyeceği dikkate alındığında sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından ve şüphe boyutunda kaldığından sanığın beraatine ve tahliyesine karar verilmesi gerektiği kanaati ile sayın çoğunluğun kararına iştirak etmiyorum" dedi.

OLAY GÜNÜ KAMERAYA YANSIMIŞTI

Bu arada Mahmud Sezgin olayın hemen ardından ağlarken kameraya yansımıştı. Polis aracının içindeki Mahmud Sezgin'in "Yaşıyordu, yaşıyor" dediği duyuluyordu.