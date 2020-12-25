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Yayın hayatına 30 Kasım'da başlayan Olay TV, Nevşin Mengü'nün sunumuyla ekrana gelen ana haber bülteniyle birlikte bugün izleyicilerine veda etti.

Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kanalın kapanmasına giden süreçle ilgili olarak "Olay TV’nin bütün yayın hakları, lisansı ve hissesinin tamamı Cavit Çağlar’ın. Ancak Hüseyin Köksal buranın yayın hayatına tekrar başlaması için bir sermaye koydu ve birlikte yola çıktılar. Şimdi bu ortaklık bitiyor. Hüseyin Bey, Cavit Bey ile ortaklığını sonlandırma kararı aldı" bilgisini verdi.

Hüseyin Köksal'ın bu anlayıştaki gazeteciliği devam ettirmek için çeşitli görüşmeler yaptığını ve farklı platformları denediğini söyleyen Sarılar, "Bizim birlikte çalıştığımız 180 arkadaşımızla birlikte yeni bir mecrada mutlaka özgür haberciliğe devam edeceğiz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız" dedi.

​Kanalın kadrosunda Nevşin Mengü, Özlem Akarsu Çelik, Duygu Demirdağ, Ali Ekber Aydın, Şafak Ongan, Nazlı Bolak, Gökhan Kayış, Ünal Kaya, Kenan Şener ve Alican Uludağ gibi isimler yer alıyordu.